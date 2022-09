Ripulire l'Appia Antica con la seconda edizione de “Le giornate insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s

Venerdì 23 settembre a Roma si è svolta la seconda edizione dell’iniziativa “Le giornate insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s, un progetto in collaborazione con FISE Assoambiente e Utilitalia, per combattere il fenomeno molto attuale del littering, ovvero l'abbandono di rifiuti negli spazi pubblici. Le ultime indagini di Legambiente rivelano che nei parchi italiani si trovano 6 rifiuti per metro quadro, mentre nelle spiagge si parla di oltre 8 rifiuti.

L'obiettivo delle “Giornate insieme a te per l’ambiente” hanno l'obiettivo di sensibilizzazione verso l'ambiente e promuovere le attivi di riqualifica ambientale sul tutto il territorio. I risultati della prima edizione hanno visto coinvolti nella raccolta dei rifiuti abbandonati circa 4mila volontari in più di 100 tappe in tutta Italia che hanno portato al riempimento di 3.500 sacchi di rifiuti per un totale di 15 tonnellate. La nuova edizione si pone l'obiettivo di coinvolgere 150 comuni italiani entro la fine di ottobre. "Le giornate Insieme a te per l'ambiente" fanno parte di un percorso di transizione ecologica avviata da McDonald's a partire dall’eliminazione della plastica monouso dal packaging, in favore di materiali più sostenibili, come la carta, con un risparmio di 1.000 tonnellate di plastica ogni anno. Inoltre, in Italia, il 100% del packaging in carta è certificato, riciclabile o riciclato

L’evento, patrocinato dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, ha visto la partecipazione dei dipendenti della sede romana di McDonald’s Italia, oltre ad una rappresentanza dei dipendenti dei ristoranti della città e del circolo Legambiente Appia Sud Il Riccio, impegnati in prima persona nella pulizia dell’area verde di Via Appia Antica, all’incrocio con Via dell'Aeroscalo, alla presenza dell’Assessore del Municipio VIII alle Politiche Ambientali, Gestione Rifiuti, Tutela e Promozione del Tevere e dell'Almone, Michele Centorrino.

Mirko Laurenti, Presidente del circolo Legambiente Appia Sud – Il Riccio ha parlato del percorso di cura e miglioria riguardante la via dell'Appia Antica: “L’iniziativa odierna fa parte di un percorso congiunto che, a piccole tappe, punta a migliorare la vivibilità del territorio e in particolare della situazione legata alla via Appia Antica. Il nostro obbiettivo è quello di avviare tavoli aperti di confronto congiunti con le amministrazioni e gli Enti competenti territorialmente, associazioni come la nostra e aziende grandi e piccole operanti a ridosso della storica via Appia Antica per risolvere definitivamente il problema del degrado delle aree limitrofe alla antica via consolare. Come circolo Legambiente Appia Sud il Riccio lavoriamo da decenni per la tutela e la valorizzazione del territorio e di questo ingente Bene Comune che oggi vede anche una prestigiosa proposta di candidatura presso l’UNESCO per divenire Patrimonio Mondiale. Riteniamo queste occasioni fondamentali per accrescere l’attenzione di aziende, come McDonald’s, e cittadini verso la tutela dell’ambiente e del patrimonio storico, artistico e archeologico che abbiamo nei nostri territori, Beni e spazi spesso ridotti a depositi di rifiuti.”