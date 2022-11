Completati i lavori al ponte di Ariccia

Anas ha completato gli interventi strutturali sul ponte di Ariccia che hanno riguardato le strutture delle pile e delle arcate e interventi sull’impalcato stradale. I lavori (5,5 milioni di euro investiti) avviati lo scorso 21 marzo 2021 sono serviti per la realizzazione di interventi di consolidamento strutturale, di restauro delle superfici esterne ed infine di demolizione e di ricostruzione della soletta dell’impalcato stradale. Inoltre è stata eseguita una nuova pavimentazione stradale, adeguando la piattaforma al fine di realizzare un nuovo sistema di smaltimento delle acque.

La pianificazione dei lavori del ponte Pio IX ha avuto come obiettivo oltre la tutela dell'infrastruttura che collega i Castelli Romani alla Capitale, la riduzione dei disagi alla circolazione stradale sul territorio del comune di Ariccia, al fine di non recare danno all’economia locale e agli spostamenti sul territorio, consentendo il transito su una corsia di marcia.

"Gli interventi hanno riguardato sia la parte stradale che quella strutturale del Ponte Monumentale che rappresenta non solo un’arteria fondamentale per la viabilità del nostro territorio ma anche un simbolo e un patrimonio storico e architettonico che va preservato" ha dichiarato ha dichiarato il sindaco Gianluca Staccoli.

I lavori, che hanno rispettato i tempi previsti, sono il risultato di un accordo tra Comune di Ariccia e Anas, attraverso il quale Anas ha preso in carico gli interventi dell’opera del Comune.

"La realizzazione dei lavori, importanti per il restauro conservativo di un ponte storico come quello di Ariccia", ha dichiarato l'ingegnere Marco Moladori, responsabile struttura territoriale Lazio. "Sono stati resi possibili grazie alla sinergia e collaborazione con il Comune di Ariccia, che ha garantito una grande attenzione per il territorio. Gli interventi sono stati necessari per tutelare un'infrastruttura di grande valore e importante collegamento tra la zona dei Castelli Romani e la capitale, garantendone di fatto una maggior durabilità nel tempo dell'opera. Anas si è impegnata per ridurre al minimo il disagio, migliorando anche la viabilità comunale che è stata interessata dai percorsi alternativi in occasione delle chiusure del ponte".