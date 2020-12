A Nemi il sindaco dona i saturimetri alle famiglie colpite dal Covid-19 per Natale

Alberto Bertucci, sindaco di Nemi, con un post su facebook, ha annunciato l'intenzione della sua amministrazione di donare saturimetri alle famiglie colpite dal Covid-19 per Natale

"In questo momento di emergenza Nazionale e di pandemia a livello mondiale", spiega, "l'amministrazione comunale di Nemi vuole stare vicino alla cittadinanza e stringersi intorno alle famiglie, in maniera particolare a quelle che sono state colpite dal positività al Covid- 19, donando un saturimetro".

Il video continua: "In questi giorni i volontari della Protezione Civile Comunale andranno a consegnare ad ogni famiglia dove un membro o più membri sono stati positivi al Covid un saturimetro. Tutto questo per aiutare anche l'enorme lavoro del nostro servizio sanitario nazionale, ed in particolare quello dei medici di famiglia che ancora oggi sono ancora sovraccaricati. Donare un saturimetro è un modo per misurare l'ossigenazione del sangue dando così una prima veloce diagnosi".

"Una segnale concreto", prosegue ancora Bertucci, "che servirà anche come sensibilizzazione e attenzione per i giorni di festa che stiamo per trascorrere. E' proprio in questo momento che bisogna alzare la guardia e rispettare scrupolosamente le normative vigenti. Un 'ulteriore sacrificio, ma necessario per trovarci pronti a contrastare un'eventuale terza ondata".

Quindi i ringraziamenti: "Un ringraziamento al Presidente della Protezione Civile Comunale Alberto Beccia, che insieme a tutti i volontari in questi giorni raggiungeranno tutte le famiglie che sono state segnalate dalla Asl di territorio e a queste si aggiungeranno tutte le famiglie dove ci sono delle forti fragilità".