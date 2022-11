A Castel Gandolfo apre lo Sportello Sociale di Croce Rossa Italiana Comitato Colli Albani

Un luogo di ascolto e di sostegno per tutti i cittadini in difficoltà. Un punto di riferimento e di indirizzo per chi soffre per un disagio economico, sociale o fisico. E’ questo ciò che sta nascendo a Castel Gandolfo nell’ambito del progetto “Cri per il Sociale” realizzato grazie al contributo di Enel Cuore Onlus e al Comitato di Croce Rossa Colli Albani. Enel Cuore Onlus fornisce nella circostanza supporto tecnico in un modo che è molto di più di una semplice sponsorizzazione. Questa nuova iniziativa sarà rivolta agli abitanti del comune affacciato sul lago e a quelli di Albano Laziale, Marino e Rocca di Papa. Negli spazi offerti dall’Oratorio, in via Garibaldi n° 6 a Castel Gandolfo, aprirà dunque uno Sportello Sociale dove i volontari accoglieranno tutti coloro che sul territorio hanno bisogno di un aiuto concreto e immediato. Sia materiale, per chi fatica a fare la spesa o si ritrova all’improvviso senza una dimora fissa, sia psicologico per chi invece vive situazioni difficili o soffre di qualche dipendenza. Cri Colli Albani ha ovviamente formato in maniera adeguata i suoi volontari per gestire tutti questi bisogni. “Sono onorato - dichiara il Presidente Bruno Pietrosanti - che il nostro Comitato, anche grazie all’impegno svolto negli anni in attività e progetti CRI rivolti al Sociale, sia stato inserito tra quei 100 che apriranno uno Sportello Sociale sponsorizzato da ENEL Cuore Onlus su tutto il territorio Italiano. Sono certo che questa iniziativa sarà di grande supporto alla popolazione dei nostri quattro comuni: Albano, Castel Gandolfo, Marino e Rocca di Papa. Lo Sportello Sociale di Castel Gandolfo sarà operativo da venerdì 4 novembre prossimo in via Garibaldi n° 6. Gli orari di apertura saranno i seguenti: martedì dalle 10,30 alle 12,30 e venerdì dalle 17,00 alle 19,00. Per informazioni: collialbani.sportellosociale@lazio.cri.it - 3533708869