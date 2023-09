Lago di Castel Gandolfo, al via il nuovo sistema di monitoraggio del livello delle acque

Sulla riva del Lago Albano di Castel Gandolfo (RM) è stato installato un teleidrometro per monitorare livello e temperatura dell’acqua. All'inaugurazione, svoltasi ieri pomeriggio, ha partecipato il commissario straordinario del Parco dei Castelli Romani, Ivan Boccali, insieme a numerosi rappresentanti istituzionali a livello nazionale, regionale e locale come Giancarlo Righini, Assessore Bilancio e agricoltura Regione Lazio; Marco Silvestroni, Senatore del territorio; oltre a Marco Casini, Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale.

L’installazione del teleidrometro rientra in un più ampio programma di monitoraggio dei laghi del distretto dell’Appennino centrale che l’Autorità di bacino sta portando avanti, nell’ambito delle attività istituzionali di pianificazione della gestione e della tutela delle risorse idriche e di salvaguardia del territorio; il sistema fornirà dati con frequenza predefinita, nell’ambito di un programma di monitoraggio fruibile da tutti, con dati consultabili tramite l’interfaccia web della stazione di monitoraggio trasmessi in tempo reale ad un server dell’Autorità.

"Un'opera importante - commenta Ivan Boccali, commissario straordinario dell'Ente Parco - all'interno di un sito, il lago Albano, che rappresenta una storia, tradizione e identità ben precisa, per chi ci vive e per tutti coloro che, da sempre, lo frequentano. La collaborazione fra tante Istituzioni, attivata grazie a questa azione di monitoraggio, produrrà risultati concreti per il benessere di tutti, perché la salute del lago e, più in generale, del territorio, è strettamente connessa al benessere della popolazione".