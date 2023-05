I volontari di Scientology ripuliscono dai rifiuti le aiuole verdi

I ministri volontari della Chiesa di Scientology di Roma hanno pulito il tratto pedonale e delle aiuole lungo via della Maglianella, strada percorsa da molti cittadini e automobilisti.

"Lo scopo di questa iniziativa è quello di dare un buon esempio alla cittadinanza sul soggetto dell’abbandono dei rifiuti e quello di creare una maggiore consapevolezza sul rispetto ambientale", hanno spiegato in una nota. Il blitz lo scorso 30 aprile.

"Quella di stamattina è stata la sesta iniziativa per la pulizia e il decoro dei tratti pedonali e ciclo pedonali della città – afferma Caradonna Mario, responsabile dell’iniziativa – Vogliamo lanciare un messaggio a tutti i cittadini così che ognuno di noi possa godere della bellezza di Roma senza che venga rovinata dai rifiuti abbandonati".

I volontari hanno rimosso i rifiuti tra cui plastica, cartacce, bottiglie di vetro e lattine oltre ad aver risistemato le aiuole. I ministri volontari hanno raccolto quasi una decina di sacchi liberando circa una decina di metri di tratto pedonale. Sono facilmente riconoscibili per via della loro caratteristica casacca di colore giallo, ormai simbolo del gruppo, insieme al loro motto "Qualcosa si può fare a riguardo".

I ministri volontari sono composti da persone appartenenti a diverse culture e ceti sociali e sono pronti ad intervenire in caso di calamità naturali, come hanno fatto, per l’esondazione del Fiume Misa nelle Marche, per il terremoto in Croazia, per gli incendi boschivi in Sardegna e in molte altre situazioni.