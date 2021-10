VIDEO | Elezioni Municipio XIII, Ballottaggio Giovagnorio-Giuseppetti: le posizioni dei candidati sulle piste ciclabili

Mobilità sulla pista ciclabile di via Gregorio VII, penalizzata da lavori interrotti e rifiuti sul tratto di strada, riqualificazione di spazi essenziali ai cittadini come lo storico mercato di San Silverio, smantellato un anno fa, nonché la risoluzione di cantieri a cielo aperto, come quello a pochi passi da San Pietro. Per non parlare della funivia di prolungamento della metro A Battistini-Casalotti. Questi gli argomenti su cui si confrontano a Roma Today Marco Giovagnorio e Sabrina Giuseppetti, i due candidati alla presidenza del consiglio del Municipio XIII su cui gli elettori sono chiamati a esprimere preferenza il 17 e 18 ottobre. Qui un loro focus sullo stato delle piste ciclabili nell'Aurelio.

Pista ciclabile Gregorio VII e mobilità urbana. Qual è l’opinione dei candidati e come interverrebbe?

Giovagnorio: A fronte delle numerose proteste dei residenti raccolte dal candidato di centrodestra, il giudizio di Marco Giovagnorio sulla pista ciclabile è che si tratti di un rischio per l'incolumità dei cittadini. Nello specifico, per l'attuale presidente della Commissione trasparenza è necessario intervenire sulla pista di Gregorio VII in due modi: nel tratto tra Pio XI e la galleria PASA, dove la pista andrebbe rimossa per l'assenza di spazio necessario a fluidificare traffico; per il tratto tra Piazza S. Giovanni Battista de La Salle fino a Piazza Pio XI, Giovagnorio propone invece di spostare la pista ciclabile lungo il tratto di marciapiede e favorire il collegamento con Villa Pamphili.

Giuseppetti: Le piste ciclabili per la candidata di centrosinistra rappresentano una ricchezza per il territorio e per questo auspica alla realizzazione di una mobilità moderna e sostenibile, da incentivare nel Municipio XIII. Tuttavia la pista di Gregorio VII rientra per Sabrina Giuseppetti tra le opere che vanno sicuramente migliorate e messe in sicurezza, evitando di intervenire sul manto stradale con vernice e senza i collaudi necessari per la salvaguardia dei ciclisti. La riqualificazione del tratto ciclabile, secondo la candidata, dovrebbe essere fatto mettendo in sicurezza le intersezioni e ripensando al tratto con dei calcoli tecnici sui lavori che possono realmente essere messi a budget.