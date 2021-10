VIDEO | Elezioni Municipio XIII, Ballottaggio Giovagnorio-Giuseppetti: le posizioni dei candidati sul Mercato di San Silverio

Mobilità sulla pista ciclabile di via Gregorio VII, penalizzata da lavori interrotti e rifiuti sul tratto di strada, riqualificazione di spazi essenziali ai cittadini come lo storico mercato di San Silverio, smantellato un anno fa, nonché la risoluzione di cantieri a cielo aperto, come quello a pochi passi da San Pietro. Per non parlare della funivia di prolungamento della metro A Battistini-Casalotti. Questi gli argomenti su cui si confrontano a Roma Today Marco Giovagnorio e Sabrina Giuseppetti, i due candidati alla presidenza del consiglio del Municipio XIII su cui gli elettori sono chiamati a esprimere preferenza il 17 e 18 ottobre. Qui un loro focus sullo storico mercato di San Silverio.

Riapertura e riqualificazione Mercato di San Silverio. Come restituirlo al quartiere e permettere agli operatori commerciali di riprendere le attività?

Giovagnorio: Da che doveva essere inaugurato il cantiere, in data 9 aprile 2021, Marco Giovagnorio ripercorre l'impegno disatteso nei confronti dei cittadini e operatori commerciali. La proposta del candidato di centrodestra è riservare il parcheggio di Largo Micara all'arrivo dei bus turistici previsti per il Giubileo 2025 e favorire un impegno congiunto di Municipio e Comune per sbloccare il cantiere, restituendolo alla cittadinanza e fluidificando così il traffico nei pressi di via Gregorio VII.

Giuseppetti: Lo spostamento del mercato è in ballo ormai da anni, ma per Sabrina Giuseppetti non basta spostare l'area commerciale da una sede impropria a un'altra. La sua proposta è infatti riprendere in mano l'iter di trasformazione del mercato, attraverso il passaggio del progetto in Assemblea capitolina o in Commissione Commercio al Comune di Roma. Allo stato dell'arte, se Sabrina Giuseppetti fosse eletta alla presidenza del Municipio XIII, i lavori di riqualificazione attualmente in atto al Mercato di San Silverio sarebbero comunque portati a termine, salvaguardando gli operatori commerciali, ma con delle proposte alternative per il lungo periodo.