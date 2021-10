VIDEO | Elezioni Municipio XIII, Ballottaggio Giovagnorio-Giuseppetti: le posizioni dei candidati su via Innocenzo III

Mobilità sulla pista ciclabile di via Gregorio VII, penalizzata da lavori interrotti e rifiuti sul tratto di strada, riqualificazione di spazi essenziali ai cittadini come lo storico mercato di San Silverio, smantellato un anno fa, nonché la risoluzione di cantieri a cielo aperto, come quello a pochi passi da San Pietro. Per non parlare della funivia di prolungamento della metro A Battistini-Casalotti. Questi gli argomenti su cui si confrontano a Roma Today Marco Giovagnorio e Sabrina Giuseppetti, i due candidati alla presidenza del consiglio del Municipio XIII su cui gli elettori sono chiamati a esprimere preferenza il 17 e 18 ottobre. Qui un loro focus sui lavori incompiuti di via Innocenzo III.

Chiusura cantiere via Innocenzo III. Da oltre 17 anni la strada ospita un cantiere senza fine, a pochi passi da San Pietro e nel vivo del turismo. Di chi è la competenza e come intervenire?

Giovagnorio: L'impegno del candidato sulla vicenda si è espresso già a partire da aprile 2018 quando, come ricorda in quest'intervista, sostenne una soluzione consiliare, approvata dal Municipio XIII, in cui chiedeva all'attuale presidente Giuseppina Castagnetta di impegnarsi perché l'area fosse restituita alla cittadinanza. A distanza di anni e in assenza di risposte, per Marco Giovagnorio è importante ora insistere sulla rigenerezione urbana di via Gregorio VII, ripristinando il mercato e smantellando definitivamente il cantiere storico.

Giuseppetti: Per Sabrina Giuseppetti, due sono i soggetti coinvolti nella questione: la pubblica amministrazione e il privato, che doveva effettuare i controlli sullo stato dei lavori del cantiere. Tra i due c'è un accordo di programma che è venuto meno negli anni e la candidata di centrosinistra al Municipio XIII propone ora di riprendere il dialogo con i soggetti privati, per capire cosa fare della zona, soprattutto in previsione del Giubileo 2025. Sarà prioritario comunque per Giuseppetti salvaguardare l'interesse pubblico dei residenti, far sì che il privato rispetti i patti e possano esserci opportunità per i cittadini dal punto di vista turistico-ricettivo.