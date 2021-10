VIDEO | Elezioni Municipio XIII, Ballottaggio Giovagnorio-Giuseppetti: le posizioni dei candidati sulla Funivia Battistini-Casalotti

Mobilità sulla pista ciclabile di via Gregorio VII, penalizzata da lavori interrotti e rifiuti sul tratto di strada, riqualificazione di spazi essenziali ai cittadini come lo storico mercato di San Silverio, smantellato un anno fa, nonché la risoluzione di cantieri a cielo aperto, come quello a pochi passi da San Pietro. Per non parlare della funivia di prolungamento della metro A Battistini-Casalotti. Questi gli argomenti su cui si confrontano a Roma Today Marco Giovagnorio e Sabrina Giuseppetti, i due candidati alla presidenza del consiglio del Municipio XIII su cui gli elettori sono chiamati a esprimere preferenza il 17 e 18 ottobre. Qui un loro focus sulla funivia Battistini-Casalotti.

Stato dell’arte per la funivia di prolungamento Battistini-Casalotti. Dal M5s che si impegnò per la realizzazione, al centrosinistra che è contrario. Qual è la posizione dei candidati e delle liste che li supportano in merito?

Giovagnorio: Sebbene Marco Giovagnorio riconosca il valore del progetto, a oggi ammette anche il suo fallimento. Soprattutto perché a maggio 2017 la Sindaca di Roma ne annunciò il completamento entro fine mandato, come ricorda il candidato alla guida del Municipio XIII, precisando che a oggi non ci sono nemmeno gli espropri sulle aree dove dovrebbero sorgere le stazioni della funivia. A Collina delle Muse, rivela Marco Giovagnorio, si starebbe procedendo infatti con la creazione di una stazione di carburante, togliendo spazio all'area destinata alla funivia. Per questo motivo Giovagnorio, come presidente della Commissione trasparenza del XIII Municipio, ha chiesto spiegazioni sull'avanzamento dei lavori, convinto che chi subentrerà alla presidenza dovrrà rivedere il progetto e intervenire col prolungamento della Metro A da Montespaccato fino a Casalotti-Casal Selce, per superare l'idea della funivia e favorire i residenti con delle alternative sulla mobilità.

Giuseppetti: Secondo Sabrina Giuseppetti, strettamente interessata dall'opera pubblica perché residente di zona, la funivia Battistini-Casalotti nasce in assenza di alternative valide sulla mobilità di zona. Per questo motivo la candidata al Municipio XIII anticipa di essersi già confrontata col candidato al Comune, Roberto Gualtieri, che supporta, per il prolungamento della linea metro A fino alle zone di periferia, come Torrevecchia. La metropolitana è attualmente per Giuseppetti un mezzo sostenibile e moderno, che può agevolare i cittadini del Municipio XIII più di una funivia.