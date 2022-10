Lavori in corso sulle strade del municipio: cambia la viabilità

Cambia la circolazione veicolare nel Municipio XIII. Sono diverse infatti le modifiche provvisorie definitive alla circolazione veicolare nelle strade del Municipio.

Obblighi, divieti e limitazioni riguarderanno fra le altre l'area a rotatoria denominata Roberto Koch, via Boccea, Via Aurelia, Via Lucio II, Piazza Ormea, Via della Cava Aurelia, via Val Cannuta, Piazza Pio XI, via Ettore Stampini, Via Gregorio XI, via Enrico Bondi, Via Beverino, Via Cardinal Passionei, Via Caselle Torinese.

Nuove area di parcheggi invece riguarderanno fra le altre via Boccea e via del Nebbiolo.

Tutti i dettagli dei lavori del Municipio XIII sono visibili a questo link