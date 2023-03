Il Comune non riesce a sbloccare 10mila euro per mettere in sicurezza una strada dopo 9 anni

Diecimila euro, neanche. Iva inclusa. E' quanto servirebbe per sbloccare amministrativamente i lavori per la messa in sicurezza della collina di via Umberto Moricca a Valle Aurelia, vicino a Villa Veschi. Ma ad oggi Roma Capitale non ha potuto inserire questa cifra nel bilancio previsionale approvato a febbraio e bisognerà aspettare l'assestamento, in estate.

A gennaio 2014 la frana di una collinetta a Valle Aurelia

Prima di entrare nel merito e spiegare per cosa servirebbero questi (neanche) 10.000 euro Iva inclusa, bisogna fare un passo indietro di 9 anni. E' il 31 gennaio e a causa del maltempo frana il pezzo di una collina sopra un'area giochi, la "Giovanni Paolo II" vicino alla storica Villa Veschi a Valle Aurelia, nel XIII municipio, viene giù finendo su alcune baracche e causando alcuni feriti. Due persone vengono estratte fortunatamente vive. A fine novembre 2016 viene nominato il responsabile unico del procedimento, sostituito tre anni dopo e prima di Natale del 2016 una determinazione dirigenziale approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la stabilizzazione dell'area franata. Viene avviata la procedura di gara per l'affidamento della progettazione definitiva, con uno stanziamento di quasi 50.000 euro.

Il lungo iter per affidare i lavori: 7 anni per arrivare al progetto esecutivo

L'incarico viene affidato, a una cifra notevolmente inferiore (16.000 euro) a ottobre 2017 alla RTP Ingeo, Bernardoni e Romboli. E fin qui siamo ancora alle carte, perché non si muove una foglia, la frana rimane lì, l'area giochi chiusa: il 15 marzo 2019 viene indetta la conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, fissata per il 16 aprile 2019. L'iter si conclude positivamente e a luglio 2020 viene consegnato il progetto esecutivo. Ad aprile 2021 viene approvato e successivamente il Comune prende parte al bando, indetto dal ministero dell'interno, per interventi e opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio: 1.923.731 di euro erogati in diversi momenti.

Il dipartimento: "E' tutto pronto, ma non abbiamo i soldi per aggiornare il progetto"

L'avviso pubblico viene inserito sul portale Tutto Gare subito dopo l'insediamento della giunta Gualtieri e successivamente gli uffici affidano i lavori. Ma, come emerso dalla commissione lavori pubblici capitolina del 27 marzo, c'è un intoppo. Nonostante ci sia un progetto esecutivo approvato, una gara con un vincitore e un coordinatore della sicurezza nominato, via Moricca non può ancora vedere iniziare l'attività degli operai. Come spiega l'ingegner Marco Volpato del dipartimento Csimu "questo progetto è rientrato tra quelli finanziati tramite Pnrr - esordisce - ma non è tra quelli originariamente inseriti nell'elenco. Quindi bisogna aggiornarlo. Per farlo, i progettisti chiedono poco meno di 10.000 euro Iva compresa". Gli stessi che hanno stilato il progetto esecutivo approvato due anni e mezzo fa, si sono resi disponibili - in venti giorni al massimo - a fare le modifiche necessarie.

"Se ne riparla a maggio, ma non abbiamo certezze"

"I fondi sono stati chiesti nell’ultimo bilancio - svela Volpato al presidente della commissione, il dem Antonio Stampete - abbiamo parlato con i direttori, ma non si possono usare gli stessi fondi per i lavori e bisogna accedere ad altre fonti. Il problema è che non possiamo ancora chiedere i soldi, non li abbiamo disponibili. Se ne parla, credo, tra fine aprile e inizio maggio, ma non ho certezze. I fondi per la progettazione non sono stati chiesti, nella prossima variazione di bilancio devono essere inseriti”. Quindi, in sostanza, la messa in sicurezza di una collinetta a Valle Aurelia, sopra un'area giochi e accanto a una villa storica, franata esattamente 9 anni fa (sindaco Marino, poi è arrivata Raggi, adesso c'è Gualtieri) non è ancora possibile perché mancano quasi 10.000 euro a bilancio. Nel frattempo dal XIII municipio si limitano a ringraziare per l'attenzione: "Almeno questa commissione ha riaperto un focus su via Moricca - dice l'assessore Salvatore Petracca. Ci teniamo, è un'area sensibile. Speriamo di arrivare alla soluzione".