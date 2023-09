Valle Aurelia bloccata da un cantiere. Cittadini ostaggi del traffico

In zona Valle Aurelia i lavori di rifacimento della strada e della reta fognaria stanno bloccando un intero quartiere. Il cantiere, iniziato il 5 luglio, ha cominciato a dare i problemi maggiori con la riapertura delle scuole, in condizioni di traffico più intenso rispetto al periodo estivo. La fine dei lavori è prevista per il 17 marzo, un arco temporale enorme che preoccupa molto i cittadini di quelle zone.

In effetti, percorrendo via Anastasio II verso fuori (direzione Aurelia), via di Valle Aurelia, ora chiusa dalle transenne del cantiere, era una valvola di sfogo importante perché permetteva, ad esempio, di bypassare via Anastasio II per raggiungere il Gemelli o via della Pineta Sacchetti.

Ma non solo. Quella via è molto frequentata per la presenza del centro commerciale Aura. Ora succede che le macchine che escono da via Anastasio II e arrivano fino al parcheggio sotterraneo di Aura sono costrette a tornare indietro facendo la rotatoria lì presente per poi fluire tutte su via Giacinto de Vecchi Pieralice, già congestionata dalla presenza della scuola Manetti. Inoltre per chi dal centro commerciale volesse riprendere viale di Valle Aurelia deve riprendere via Anastasio II, passando per via Pieralice e tornare sulla direttrice principale.

È quanto accaduto a Massimiliano che, dopo aver fatto la spesa al Pam del centro commerciale Aura, uscendo dal parcheggio e prendendo via Pieralice per tornare su viale di Valle Aurelia, ci ha impiegato 44 minuti per percorrere meno di un chilometro.

"È impensabile che i residenti nel quadrante Valle Aurelia debbano subire queste inefficienze da parte delle Istituzioni sia Capitolina che Municipale. Le attività commerciali stanno subendo ingenti danni economici, i cittadini sono di fatto ostaggio della scarsa viabilità come purtroppo i mezzi pubblici e di soccorso. E' penalizzante anche per i parcheggi che soffrono di una situazione complicatissima. Come gruppo politico di Fratelli d'Italia intraprenderemo tutte le azioni necessarie per salvaguardare la stabilità delle imprese, dei residenti e delle migliaia di lavoratori che percorrono queste strade - dichiara Simone Mattana, capogruppo FdI del Municipio XIII - Andava prevista un'alternativa prima dell'inizio dei lavori. Per esempio - aggiunge - via Bonaccorsi che è a senso unico verso via di Valle Aurelia, potrebbe trasformata temporaneamente a doppio senso, in quel tratto. Anche il Dipartimento del comune avrebbe dovuto considerare le esigenze dei cittadini salvaguardandone la mobilità".

In merito alla questione, Fratelli d'Italia ha chiesto chiarimenti alla giunta municipale.