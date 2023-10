Parco del Pineto, dopo l'incendio inaugurata la nuova area giochi

Sabato 7 ottbre 2023 è stata inaugurata l’area ludica di via Proba Petronia riqualificata dopo l’incendio che ha colpito il Parco del Pineto più di un anno fa il 4 luglio 2022.

L’area dopo la bonifica e la rimozione dei giochi danneggiati dall’incendio, è stata dotata di nuove attrezzature in legno quali una struttura complessa a tre torri con ponte mobile e scivoli di diverse altezze, un’altalena inclusiva a nido, due altalene doppie di cui una per bimbi piccoli e una casetta inclusiva. A questi si aggiungono anche la pavimentazione antitrauma di circa 400 mq con all’interno un gioco a campana a forma di bruco, quattro panchine e una nuova recinzione metallica.

Con quella di Proba Petronia, salgono a 75 le aree ludiche riqualificate nella Capitale dal 2021. Saranno prossimamente complicate quelle del Parco Madre di Teresa di Calcutta (Mun. V), del Parco Allievo (Mun. XIV), di Villa Pamphilj – lato Via Vitellia (Mun. XII), di Parco Gioia (Mun. XI) e del Parco di Villa Veschi – lato Via Moricca (Mun. XIII) ed entro la fine dell’anno saranno ristrutturate quelle di Villa Gordiani, viale Venezia Giulia (Mun. V), Parco di via delle Palme (Mun. V), piazza Erasmo Piaggio (Mun. VI) e via Serra San Quirico, Corcolle (Mun. VI).

All’inaugurazione di questa mattina erano presenti il sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi che ha dichiarato: “Con la riqualificazione del parco giochi di Proba Petronia manteniamo l’impegno per restituire alla cittadinanza l’area ludica in gran parte danneggiata dall’incendio. Un intervento realizzato grazie all’impegno del Dipartimento Tutela Ambientale che ringrazio per l’accurata progettazione ed esecuzione. Insieme ai cantieri in attività, prosegue il nostro lavoro con una serrata programmazione che ha l’obiettivo di mettere in campo gli interventi per rendere più accoglienti parchi e giardini in tutta la città anche con aree ludiche curate, sicure e inclusive, delle quali c’è una domanda sempre più forte”.