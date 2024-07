Valle Aurelia, arriva la navetta 495L. Ecco il percorso

A distanza di circa una settimana dall’avvio dei lavori di adeguamento della rete fognaria a Valle Aurelia che ha portato alla modifica del percorso del 495 e del 906, i residenti esultano per l’arrivo della navetta 495L.

A causa delle operazioni alle tubature (cantiere che interesserà tutta via di Valle Aurelia dal ponte della ferrovia fino al parco del Pineto) il 495 ha dovuto cambiare il suo itinerario cancellando ben 9 fermate e cambiando capolinea.

Un problema per i cittadini di zona che hanno perso così un mezzo fondamentale per muoversi nella Capitale. Per limitare i disagi il Comitato Cittadini Valle Aurelia aveva richiesto prima e ottenuto (dopo sopralluogo con Atac) un servizio navetta: la 495L. Attiva da sabato 6 luglio la vettura lunga 12 metri partendo dal nuovo capolinea provvisorio del 495 (Valle Aurelia/Bonaccorsi) servirà tutto il quartiere di Valle Aurelia effettuando le seguenti fermate:

Via Valle Aurelia/Capolinea;

Via di Valle Aurelia/De Fabritis;

Via di Valle Aurelia/Scuola;

Via di Valle Aurelia/Stampini;

Valle Aurelia/Bonaccorsi;

Via di Valle Aurelia/Stampini;

Via di Valle Aurelia/Scuola;

Via di Valle Aurelia/De Fabritis;

Via di Valle Aurelia/Ceramiche;

Via Valle Aurelia/Capolinea.

La navetta 495 effettuerà la prima e ultima corsa da via di Valle Aurelia rispettivamente alle 05:15 e 00:30, mentre il primo e ultimo transito da Valle Aurelia/Bonaccorsi sono in programma alle ore 05:2 e 00:35.