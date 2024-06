Monte Ciocci come Hyde Park. Il sogno e le richieste dei cittadini

“È un’area con tante potenzialità ma abbiamo paura che diventi un’autostrada”. Si espone così il Comitato Monte Ciocci sulla situazione del parco che tocca i municipi I, XIII e XIV di Roma e che col suo belvedere offre una panoramica unica di Roma e che in estate grazie al Cinema America sarà luogo di proiezioni cinematografiche.

Il punto di ritrovo di tanti cittadini è entrato in una fase importante. Dopo l’assegnazione e la consegna delle chiavi del Casotto (futuro centro di aggregazione dell’area), il comitato del parco chiede a gran voce migliorie. “Non chiediamo la luna” – afferma la signora De Santis del comitato a RomaToday – "ma accortezze per migliorare la vivibilità e fruibilità del parco”.

Diverse le richieste portate davanti all’amministrazione ma ancora non esaudite. Da un maggior numero di cestini dell’immondizia ad una pedana dallo scopo estetico e sociale. Il piccolo palco richiesto andrebbe a coprire la colata di cemento, messa dal Comune e che stona con il Belvedere che sarà intitolato ad Ettore Scola che lo scelse come set per il suo film “Brutti, sporchi e cattivi”. “L’unica cosa buona di questa piattaforma orribile è la scritta che ricorda che si tratti del parco di Monte Ciocci. La pedana può stimolare le persone” – afferma De Santis. Infatti l’auspicio del comitato è quello che pedana di Monte Ciocci diventi come il famoso Speaker's Corner di Hyde Park, a Londra, un punto di ritrovo per convegni, artisti di teatro, cantautori liberi di potersi esibire in maniera spontanea e creare aggregazione. Un’idea per portare Roma a pari passo con le grandi metropoli europee.

Quella della pedana non è però l’unica e ultima richiesta da parte dei cittadini che chiedono interventi per un piano antincendio per l’area spesso campo di battaglia di vandali e interventi di decoro, sfalcio e manutenzione soprattutto per l’ingresso di via Anastasio II. Altro punto è quello della mobilità. Infatti De Santis sottolinea la creazione di una ciclabile fino a San Pietro con il ripristino del ponte della vecchia ferrovia si massacri il parco preso d’assalto da biciclette e altri mezzi. “Abbiamo paura che il parco diventi un’autostrada. Il verde deve essere di tutti non può diventare un’autostrada e penalizzare i pedoni”.