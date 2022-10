Modifiche al capolinea e fermate abbandonate. La linea 906 cambia percorso

Dal venerdì 28 ottobre 2022 cambierà il percorso dell'autobus 906 Valle Aurelia-Canale Lumbroso. Le modifiche riguarderanno il capolinea e il percorso della linea con tre fermante abbandonate.

Linea 906: le modifiche al percorso

Partendo da Valle Aurelia il nuovo capolinea si troverà nell'area tra via Angelo Emo/Via G. DI Bartolo e l'autobus percorrerà Via Angelo Emo, Via Baldo degli Ubaldi, a destra di Via di Valle Aurelia per poi seguire il consueto itinerario fino a Via del Casale Lumbroso. Il percorso sarà di 15,644 km.

Al ritorno partendo da Via del Casale Lumbroso il bus avrà la tratta tradizionale fino a Viale di Valle Aurelia, successivamente andrà in Via di Valle Aurelia, a sinistra Via Baldo degli Ubaldi, Via Angelo Emo e poi a sinistra per via della nuova viabilità semaforizzata di Valle Aurelia nuovo capolinea seconda corsia da destra. Lunghezza del percorso uguale a 15,453 km.

Le tre fermate abbandonate saranno:

Stazione Metro Valle Aurelia (MA) in piazzale della Stazione Metro Valle Aurelia,

Valle Aurelia/Viale Valle Aurelia in Via di Valle Aurelia

Viale Aurelia/Stampini in Viale di Valle Aurelia.

Le modifiche sono arrivate a seguito della richiesta del Dipartimento Mobillità e Trasporti di Roma Capitale come disposto dall'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità.