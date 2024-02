Un milione e mezzo per i lavori di manutenzione delle strade del municipio

Nel tredicesimo municipio ci saranno diverse opere e interventi grazie ai fondi del Giubileo. Dopo l'annuncio sulla rotatoria al sottopasso di via Gregorio XI sono infatti partiti i lavori manutenzione straordinaria dell’asfalto.

Gli interventi riguarderanno tutta l’area centrale del territorio. Nello specifico si realizzerà la fresatura e il sottofondo di via San Pio V e via Richelmy. Il costo di questi lavori, che si svolgeranno per tutto il quadrante nel mese di febbraio, è di 1.500.000 di euro. A queste operazioni seguiranno gli interventi per la nuova segnaletica stradale.

Questo il commento di Salvatore Petracca assessore delle Politiche dei Lavori Pubblici: “Si tratta della realizzazione di un lavoro importante programmato in questi due anni di amministrazione, un lavoro fatto di ascolto della cittadinanza, riunioni, sopralluoghi con l’ufficio tecnico del municipio”.