Gli studenti della scuola Bramante incontrano Nando Tagliacozzo

Nella giornata di ogg, lunedì 30 ottobre 2023, presso la Biblioteca Valle Aurelia (viale di Valle Aurelia 129) Nando Tagliacozzo, sopravvissuto al rastrellamento nazifascista, incontra gli studenti della Scuola Media Bramante.

L'iniziativa rientra nelle commemorazioni per l'ottantesimo anniverario della deportazione degli ebrei di Roma del 16 ottobre 1943 da parte delle forza nazifasciste. Si tratta di un evento per non dimenticare quella pagina nera della storia.

Insieme a Tagiacozzo saranno presenti all'incontro Luca Esposito, autore della graphic novel "Un Sampietrino Dorato". La storia di Nando Tagliacozzo (Bertoni, 2022) e Giuseppe Pedroni, ANPI - Martiri di Valle Aurelia.