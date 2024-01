Fornace Veschi diventerà un polo culturale

Nuova vita per la Fornace Veschi il simbolo di Valle Aurelia che vive in uno stato di abbandono e degrado. La struttura sarà riqualificata a partire dall’estate 2024 ed il primo passo è avvenuto lo scorso weekend con la consegna delle chiavi dalla Sovrintendenza Capitolina al Dipartimento Patrimonio.

L’ex fornace attiva fino agli anni ’60 e fra le diciotto fabbriche di mattoni che, fin dall'antichità, sfruttando l'argilla estratta dalle cave dei Monti di Creta, o, più in basso di Monte del Gallo-Porta Cavalleggeri, hanno fornito materiale per costruire la Roma papalina e poi quella dei Savoia del regno d'Italia, vivrà un’intera riqualificazione attraverso i fondi del PNRR e sarà destinata ad uno dei Poli Civici gestiti da Istituzioni Biblioteche di Roma. Infatti il futuro della Fornace Veschi sarà quello di diventare uno spazio culturale e di aggregazione del territorio e in maniera più ampia a tutti i cittadini della Capitale. Un passo tanto atteso dalla comunità che da tempo si muoveva verso questa direzione per l’impianto di archeologia industriale.

Nello specifico gli interventi di riqualifica dureranno circa due anni (2024-2026) e prevedono il ripristino delle parti murari, delle partizioni interne in cartongesso e la ristrutturazione interna. Sono previste opere edili massetti e pavimentazioni, rivestimenti; scale e ascensori, infissi interni ed esterni, intonaci, tinteggiature, impianti elettrici, corpi illuminanti, impianti speciali per audio e video, la realizzazione di hotspot wifi, CED, riscaldamento e raffrescamento mediante UTA con recupero e pompa di calore per generazione fluidi caldo/freddo e produzione acqua calda sanitaria. Non mancheranno ovviamente gli allestimenti ed arredi quali tavoli, sedie, poltrone, desk accoglienza, monitor, led wall.

“I complessivi 1490 mq saranno quindi tutti rigenerati, anche con riferimento all'anello esterno, e sarà restituita al nostro territorio e alla cittadinanza tutta, questo gioiello di archeologia industriale. Sarà nostra cura aggiornarvi sull'evoluzione dei lavori e fornirvi informazioni sul percorso che da oggi ha preso avvio” è il messaggio sui social di Sabrina Giuseppetti presidente del municipio XIII. Insieme alla minisindaca hanno partecipato alla consegna delle chiavi il vicesindaco della Città Metropolitana Pierluigi Sanna, l’assessora del municipio XIII Cinzia Giardini , l’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, il responsabile del Dipartimento Attività Culturali e dei progettisti della Società Giubileo 2025.