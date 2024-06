Ciclopedonale da Monte Ciocci a San Pietro: fissata la data di avvio dei lavori

A breve partiranno i lavori del prolungamento del parco lineare ciclopedonale San Filippo-Monte Ciocci (rinominata dopo il prolungamento da Monte Mario verso nord) che arriverà a fino a San Pietro. La pista regalerà ai suoi fruitori una delle viste più belle di Roma con il passaggio per Valle Aureia, il viadotto delle Fornaci riqualificato e la galleria di Villa Alberici.

Il progetto è stato pensato all’epoca del sindaco Ignazio Marino per il giubileo straordinario del 2016 ma non realizzato, cosa che sarà possibile grazie ai fondi del Pnrr e del Giubileo 2025. La data da segnare sul calendario, salvo imprevisti dell’ultim’ora, è quella di giovedì 20 giugno con il taglio del nastro del cantiere da parte del sindaco Gualtieri. Un intervento importante dal punto di vista della mobilità sostenibile che dovrebbe vedere la luce per l’Anno Santo.

Il prolungamento quantificabile in 1,5 km è accolto di buon grado dai cittadini che però nutrono dubbi sull’allaccio del collegamento tra la pista ciclabile attuale nel parco di Monte Ciocci e la ferrovia. “L’opera deve essere fatta in sicurezza, vogliamo capire come sarà fatto l’allaccio” – spiega a RomaToday Orchidea De Santis del Comitato Monte Ciocci che aggiunge – “Speriamo che si realizzi con criterio e che non riduca il parco in un’autostrada pericolosa”. Proprio sul tema sicurezza la presidente del Comitato si era già espressa così: “Monte Ciocci ad oggi è un parco e non una ciclabile, superato il belvedere quei tornanti che portano su via Anastasio II (che chiuderà ad agosto, ndr) diventano una trappola per ciclisti. Una strada pericolosa dove transitano insieme e a velocità ovviamente diverse biciclette, monopattini e pedoni.

Pochi giorni dunque e inizieranno i lavori per l’importante opera dal punto di vista naturalistico, turistico, di recupero e valorizzazione di luoghi abbondati e dismessi pronta a regalare ai romani e non, una vista su Roma impagabile.