Cambia la viabilità a Valle Aurelia: ecco i dettagli

Modifiche importanti per i residenti del tredicesimo municipio. Nel territorio infatti si segnalano diverse modifiche riguardanti la circolazione, nuovi sensi di marcia e divieti.

Cambia la viabilità in via Aurelia e anche via Giuseppe Bonaccorsi, precisamente da viale di Vialle Aurelia a via di Valle Aurelia causa lavori. La nuova disciplina di traffico interessa anche via Galeotti, via Tamassi, via Albertario, via Tanucci, via Oreglia, via Caprara e via Paracciani. Precisamente da via Boccea non si potrà svoltare in via Galeotti e da via Pagano non sarà possibile immettersi in via Tamassi. Anche da via Pagano . Da via Albertario vietato inserirsi in via Tanucci. Infine da via Soriso divieto d'accesso a via San Giovanni della Croce.

Per motivi di sicurezza in via Boccea, all'incirca all'intersezione con via Don Carlo Gnocchi, si procederà alla realizzazione di un marciapiede a prosecuzione dell'isola spartitraffico, delle barriere new jersey e dei rallentatori ottici a 20 metri dall'attraversamento pedonale.

Non solo cambi nel senso di marcia ma anche diversi nuovi divieti di fermata. Il caso specifico interessa via Gregorio XIII dal civico 83 al 71 e Largo Jacobini. Il divieto di fermata riguarda anche via Pace fra il civico 133 e 137 e dal 181 al 161. Inoltre in viale di Valle Aurelia sono stati installati 4 stalli dedicati allo stazionamento dei mezzi dell'ASL Roma 1.

Diverse vie della zone saranno interessate da interventi di diserbo. Tali operazioni comprenderanno l'area da piazza Irnerio a Porta Cavalleggeri, Casalotti, via del Forte Braschi (lato destro), Piazza delle Fornaci, via Battistini, via di Val Cannuta, da via Anastasio II al ponte ferroviario FL3.