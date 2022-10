Dall'ex Campari alle scuderie nel parco: i simboli di Roma ovest che spreca i suoi spazi

Dalla fabbrica ex Campari a Montespaccato all'auditorium Albergotto dell'Aurelio, passando per la ex fonderia Veschi e le scuderie del Giannotto al parco del Pineto. I giovani del XIII municipio hanno deciso di riaccendere l'attenzione sugli spazi abbandonati e che nelle loro intenzioni dovrebbero tornare usufruibili dalla cittadinanza, con progetti che seguano di pari passo il nuovo regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare capitolino.

Fumogeni in quattro luoghi abbandonati del XIII municipio

Un gruppo di ragazze e ragazzi, vicini all'associazione politica "Aurelio in Comune" che annovera due consiglieri nel parlamentino del XIII municipio, lo scorso venerdì 14 ottobre ha acceso dei fumogeni colorati in quattro luoghi diversi del territorio, luoghi simbolo dell'abbandono e dello spreco di risorse della Capitale: “In un municipio in cui mancano le piazze - fanno sapere -è più che mai necessario rigenerare gli immobili pubblici abbandonati per realizzare luoghi di socialità e cultura, inclusivi, antirazzisti e antifascisti”.

"Vogliamo che la cittadinanza venga coinvolta"

“Questi devono diventare beni comuni - chiedono - . Ci aspettiamo una rete di spazi che comprenda quartieri periferici e centrali del municipio, spazi pubblici da gestire con il coordinamento di realtà territoriali associative soprattutto giovanili, in maniera pubblica partecipata. Vogliamo che la cittadinanza venga coinvolta nella riprogettazione di questi spazi, e ci batteremo per un percorso aperto che realizzi quanto chiediamo: oggi è solo l'inizio".

L'ex Campari a Montespaccato: 28 anni di cantieri interrotti

Per quanto riguarda l'ex stabilimento Campari, la storia è lunga e rappresentativa dell'impossibilità - almeno apparente - di concludere iter burocratici nella Città Eterna: chiusa a metà anni '80, acquisita al patrimonio di Roma nel 1994 per meno di 2 miliardi di lire, su iniziativa dello storico consigliere comunale di Alleanza Nazionale Tony Augello, avrebbe dovuto diventare uno spazio per il centro anziani, una sede distaccata della polizia locale e una sala polifunzionale con 200 posti. A giugno 2021 l'amministrazione Cinquestelle assegnò i lavori per l'adeguamento e la messa in sicurezza della struttura, ma il cantiere non è mai iniziato.

La storica fornace crollata e incendiata

Non si distoglie molto da questa narrativa la storia dell'ex fornace Veschi, in via delle Fornaci a Valle Aurelia. E' da questo stabilimento che sono usciti molti dei mattoni che hanno costruito la città, ma dal crollo del 2009 all'incendio della scorsa settimana, la struttura è sempre rimasta nel dimenticatoio. Ogni progetto di recupero - con l'obiettivo principale di trasformarlo in presidio culturale - è morto sul nascere senza mai diventare nulla di concreto, nemmeno un cantiere bloccato. Su questo bene, anch'esso acquisito al patrimonio comunale, la minisindaca del XIII Sabrina Giuseppetti ha chiesto "una ristrutturazione cogliendo l'occasione del Giubileo del 2025", intervenendo durante la commissione speciale presieduta da Dario Nanni il 17 ottobre.

Le scuderie per le donne: 2 anni di chiacchiere

Alle scuderie del Giannotto, nel cuore del parco del Pineto a Pineta Sacchetti, l'idea condivisa da più realtà territoriali e non solo, come l'associazione "La Pineta Si-cura" e appunto Aurelio in Comune, era quella di aprire una Casa delle donne: uno spazio polifunzionale gestito dalle donne e per le donne, con servizi di formazione professionale e assistenza alle persone, un centro antiviolenza e un bistrot aperto all'imprenditoria femminile. Se ne parlava a fine 2020, ma sono passati due anni e il casale è ancora abbandonato.

Lo scandalo dell'auditorium: 19 anni di ritardi e 5 milioni buttati

C'è poi l'auditorium di via Albergotti: un'opera incompiuta da oltre 5.000.000 di euro, parzialmente crollato e incendiato, dove nelle scorse settimane si è propagato l'ennesimo rogo subito domato dai vigili del fuoco, recintato ma spesso usato da sbandati e senza dimora come giaciglio notturno. Si tratta di una struttura la cui realizzazione è stata approvata nel 2003 quando Vincenzo Fratta (AN) era presidente dell'allora XVIII municipio: 19 anni senza che l'auditorium sia stato aperto e fruibile anche un solo giorno, come spiegato anche da Anna Grazia Concilio per Dossier.