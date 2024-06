Sicurezza scolastica, la mappa dei lavori nelle scuole del municipio XIII. Giuseppetti: "Non ci fermeremo"

Dal 2022 ad oggi, sono ben 16 le scuole del municipio tredici a guida Sabrina Giuseppetti interessate dagli interventi di adeguamento anticendio per una maggiore sicurezza e cura dell’ambiente scolastico.

“Sono molto orgogliosa di questi lavori perchè questa amministrazione municipale mette la sicurezza delle scuole al primo posto” – annuncia a RomaToday la mini sindaca dell’Aurelio.

In quest’ultimo anno i lavori (alcuni già avviati) dal costo di oltre 5 milioni di euro, completamente a carico del municipio, riguardano ben 8 plessi scolastici. Ecco quali:

In tutti gli istituti i lavori saranno terminati entro i primi di settembre per garantire a tutte le alunne e gli alunni di poter seguire le lezioni in ambienti totalmente rinnovati e in sicurezza. Nello specifico gli interventi riguardano la sostituzione di infissi, adeguamenti degli impianti elettrici e dei sistemi di rilevazione dei fumi e di tutto il sistema antincendio, rifacimenti dei tetti per contrastare il problema delle infiltrazioni, tinteggiature e in alcune anche la pavimentazione.

Il bilancio positivo non è completo visto che mancano all’appello altre scuole del territorio. “Non ci fermiamo. Continueremo ad adeguare le scuole dei nostri ragazzi ed a metterle in sicurezza. Metteremo fondi in bilancio per le restanti sette scuole così da completare tutti gli istituti del tredicesimo municipio” – annuncia la presidente Giuseppetti.