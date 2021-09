Chi è Sabrina Giuseppetti, candidata presidente del Municipio XIII per la coalizione di centrosinistra

Nata a Roma, sposata, ha un bimbo di 3 anni. Vive e lavora nel Municipio, che percorre quotidianamente per coniugare gli impegni di lavoro con quelli familiari.

Si è avvicinata giovanissima alla politica e, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, ha maturato diverse esperienze, che le hanno permesso di conoscere approfonditamente la macchina amministrativa.

Prima nella segreteria del Vice Presidente della Regione Lazio, poi ricoprendo il ruolo di Assessore, ai Lavori Pubblici prima e ai Servizi Sociali poi, nell'ultima Giunta di centro-sinistra del Municipio.

Oggi, come dipendente di Roma Capitale, si occupa di attività produttive, è impegnata come dirigente sindacale della Funzione Pubblica in difesa dei diritti dei lavoratori.

Si candida dopo aver vinto le primarie di centro-sinistra del 20 giugno, dopo aver avuto la meglio su Roberto Fera.