Municipio XIII, è Sabrina Giuseppetti la nuova presidente dell’Aurelio: “Porte aperte per tutti i cittadini e le forze politiche”

Sabrina Giuseppetti è la nuova presidente del Municipio XIII. A 25 sezioni mancanti, pochi dubbi sulla vittoria, strappando il 55% delle preferenze e ben 23.804 consensi tra gli elettori dell’Aurelio.

Un successo non scontato, se si considera che al primo turno l’avversario della coalizione di centrodestra, Marco Giovagnorio, aveva stacco la Giuseppetti di 8 punti. Partita completamente ribaltata in queste ore, il Municipio XIII torna così al centrosinistra.

Dal 30,15% a più della metà dei consensi, raggiungiamo Sabrina Giuseppetti a Piazza Santi Apostoli, dove si celebrano i festeggiamenti per l’elezione di Gualtieri a Sindaco di Roma.

“Grazie a tutti, sono contentissima, è stata una vittoria importante, abbiamo lavorato tanto, sono tanti mesi che lavoriamo e penso che ci meritiamo questa vittoria – afferma emozionata Giuseppetti a Roma Today – Abbiamo totalizzato oltre il 55% dei consensi in questo ballottaggio e adesso lavoreremo per costruire un Municipio migliore e una città migliore di quella che abbiamo trovato. Sarò la presidente di tutte, di tutte e di tutti, sono a disposizione e le mie porte saranno sempre aperte, per tutti i cittadini e tutte le forze politiche. Grazie”.