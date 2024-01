Aurelio-Boccea: una rotatoria al sottopasso di via Gregorio XI

Una rotatoria, e non solo, in via Licio Giorgeri al sottopasso di via Gregorio XI che permetterà di risparmiare strada, tempo e smaltire il traffico. Questo è l’annuncio fatto da Stampete presidente della commissione capitolina lavori pubblici ai cittadini riguardo l’opera giubilare a vantaggio della viabilità della zona e che collegherà in maniera più fluida il dodicesimo e il tredicesimo municipio.

Si parla della zona che da via Aurelia collega via Gregorio XI in direzione Boccea. Un’area della Capitale spesso congestionata dal traffico e che crea un grande disaggio alla circolazione. Infatti gli automobilisti adesso sono obbligati a fare un percorso lunghissimo percorrendo via Aurelia per andare verso Boccea con la conseguenza di un elevato flusso di traffico.

Obiettivo dell’amministrazione è quello di creare una rotatoria per l’inversione di marcia che reimmette dall'Aurelia su Via Gregorio XI, allargare lo svincolo che immette da via Aurelia a Boccea e realizzare un percorso pedonale per consentire agli abitanti del complesso di via Licio Giorgieri di raggiungere a piedi in sicurezza la stazione ferroviaria Aurelia.

I lavori partiranno entro il 2024 e dureranno circa 8-10 mesi. Il costo dello svincolo sarà di 3 milioni di euro e rientra nei fondi per il Giubileo 2025. Per quanto riguarda la realizzazione del percorso pedonale e della rotatoria serviranno fondi in più. Queste sono le parole di Stampete al riguardo: “Abbiamo chiesto ad Astral di rivedere il progetto inserendo sia una rotatoria che un nuovo camminamento pedonale, voluto per la sicurezza dei cittadini diretti alla stazione Aurelia. Se i fondi commissariali giubilari non dovessero essere disponibili al completamento dell'opera con un altro milione di euro, questa amministrazione si impegnerà a trovare ulteriori risorse da inserire nella prossima variazione di Bilancio, vista l'importanza strategica dell'intervento”.

Il presidente della commissione capitolina lavori pubblici lo scorso weekend ha effettuato un sopralluogo nella zona insieme agli assessori alla Mobilità dei due Municipi, Francesco Geraci e Salvatore Petracca, e una rappresentanza di residenti dei due territori.