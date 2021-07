Formazione per 125 percettori del reddito di cittadinanza: saranno impiegati per verde e sociale

Al via il percorso formativo dei percettori del Municipio XIII: l'Aurelio diventa "comunità educante"

/ Via Aurelia, 377

Lavoratori “utili” nel campo del sociale, del verde e del decoro in attesa dell’agognato posto di lavoro. Nel Municipio XIII è iniziato il percorso di formazione per 125 percettori del reddito di cittadinanza che saranno integrati in percorsi prima formativi e poi lavorativi.

Reddito di cittadinanza Municipio XIII: i percettori diventano lavoratori utili

“I PUC - Progetti di Utilità Collettiva, costituiranno delle esperienze concrete di orientamento al lavoro in attività programmate in ambito sociale, ambiente verde comune e decoro urbano” - hanno fatto sapere da via Aurelia, tra quei pochi municipi ad avviare i progetti di pubblica utilità a Roma.

FareRete-BeneComune APS Onlus è l’organismo che attuerà le attività di formazione dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza, valorizzare il loro ruolo come operatori di attività utili per la comunità, tutoraggio da parte di esperti di formazione/addestramento, che affiancano gli operatori e condividono fin dall’inizio tutte le esperienze formative, sia teoriche che di attuazione reale.

Formazione e lavoro: ecco i progetti di utilità collettiva

“L’impegno comune, tra Istituzioni e organismo attuatore, è collaborare al meglio per la realizzazione del progetto ambizioso di recuperare una cultura del lavoro, quale espressione basilare della condivisione e del senso di appartenenza di una comunità, affinché sia i soggetti destinatari che i tutor costituiscano una ‘comunità educante’ nello spazio temporale dei dodici mesi di durata del progetto”. La prima campanella per i 125 percettori del reddito di cittadinanza dell’Aurelio è appena suonata.