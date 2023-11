Il progetto a sostegno dei caregiver familiari

Il municipio XIII ha avviato il progetto "Interventi di sostegno e supporto dei Caregiver Familiari" per tutelarne il benessere psico-fisico e valorizzarne il ruo tanto importante.

La volontà dell'amministrazione è quella di venire incontro e supportare il lavoro di coloro che assistono e curano le persone con disabilità o non autosufficiente. Il progetto prevede tre punti di intervento:

Consulenza e orientamento;

Sollievo a domicilio programmato o/e in emergenza;

Supporto emotivo e psicologico.

Obiettivo dell'iniziativa è quella di riconoscere i caregiver familiari come beneficiari di una reale presa in carico da parte di una equipe multidisciplinare per valutarne i bisogni ed individuare obiettivi da raggiungere attraverso un piano di intervento personalizzato e flessibile. Il servizio è rivolto a coloro che hanno già fatto richiesta al Servizio Sociale di essere riconosciuti nel proprio ruolo di cura e di assistenza, ma sarà possibile prendere in considerazione anche nuove richieste.

Per avere maggiori informazioni il municipio XIII mette a disposizione i seguenti contatti: