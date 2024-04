Una targa per Michelle Causo all'area giochi del parco Commendone

Martedì 9 aprile a Torrevecchia nell’area ludica del Parco Francesco Giovanni Commedone (via Francesco Giovanni Commendone) sarà apposta una targa dedicata a Michelle Causo, la giovane ragazza di Primavalle vittima di femminicido.

“Il municipio XIII vuole mantenere vivo il ricordo di Michelle Causo, giovane vittima di femminicidio" - dichiara a RomaToday la presidente del municipio Sabrina Giuseppetti - "Non dobbiamo mai abbassare la guardia sulle discriminazioni di genere, gli stereotipi e tutto ciò che alimenta la violenza sulle donne e la violazione dei loro diritti e questa Amministrazione continuerà, sia con piccoli gesti che con azioni più strutturate, ad operare in questa direzione”.

Il posizionamento della targa nasce da un atto (del 2023, ndr) presentato in consiglio municipale a prima firma di Marco Giovagnorio (FDI) e dai colleghi di partito Simone Mattana e Giancarlo Pierangelini, votato all’unanimità da tutto il consiglio. “Siamo orgogliosi di aver proposto ed ottenuto l’intitolazione alla memoria di Michelle Causo l’area ludica di via Commendone. L’apposizione della targa rappresenterà una forma di sensibilizzazione, rivolta soprattutto ai giovani, contro la violenza in genere e di genere” – dichiarano Giovagnorio e Mattana a RomaToday.

La targa per Michelle è una delle tante opere in memoria della giovane ragazza. Fra questi il murales realizzato a dicembre 2023 sulla facciata del fabbricato Ater in via Guido Calcagnini. “È un messaggio, un lascito per le nuove generazioni, per un futuro migliore e per non dimenticare Michelle” – spiega Valentina del CdQ Torrevecchia-Primavalle.

La targa sarà apposta nell’area giochi del parco, non interessata ai lavori di riqualificazione al contrario invece delle altre due aree del parco.