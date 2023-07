Il corteo "Diritti a colori": pronta una panchina arcobaleno

Nel pomeriggio di venerdì 7 luglio 2023 presso la Biblioteca Casa del Parco (via Pineta Sacchetti 78) verrà inaugurata una panchina raimbow simbolo di inclusione.

La panchina arcobaleno segnale di accoglienza e rispetto verso ogni individuo sarà inaugurata al termine dell'iniziativa "Diritti a colori" un messaggio di fratellanza e inclusione da parte della Capitale per ricordare che Roma non si sensabilizza su questo tema soltanto nel mese del pride.

Infatti venerdì dalle ore 18:30 si terrà un corteo per l'uguaglianza e l'inclusione che partirà alle ore 18:30 da via Albergotti 25 e che si concluderà in via Pineta Sacchetti 78.