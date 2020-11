Albergotti, il sogno auditorium andato in fumo: a quattro anni dal rogo parte la ricostruzione

Diventerà uno spazio polifunzionale a servizio del quartiere, così come deciso dai cittadini: l’Auditorium Albergotti, mai divenuto effettivamente tale perchè distrutto dalle fiamme proprio alla vigilia della sua inaugurazione, è pronto ad una seconda vita.

L’ex auditorium Albergotti: il sogno andato in fumo

In partenza i lavori per la ricostruzione di quell’opera rimasta fantasma per oltre un decennio. Una storia lunga e travagliata quella dell’ormai ex auditorium Albergotti: il cantiere eterno avviato nel 2003 poi una lunga serie di stop, fondi bloccati e rimandi con la struttura sprofondata pian piano nel degrado e nell'abbandono. Un minidistretto della cultura divenuto monumento al degrado. Intorno verde selvaggio e un parcheggio diventato dimora per senzatetto e sbandati. Nel novembre 2016 la ripresa dei lavori con gli interventi sulla cupola poi andata a fuoco. Fiamme che hanno rimandato ancora una volta l'apertura di quello spazio culturale costato quasi due milioni di euro e mai sfruttato.

La ricostruzione dell’auditorium: diventerà spazio polifunzionale

Da li è stato necessario attendere la quantificazione del danno da parte del Tribunale Civile di Roma, 900mila euro circa i soldi arrivati dalle assicurazioni, per avviare un percorso partecipato con i cittadini del Municipio XIII e decidere che cosa fare di quella struttura rimasta semi carbonizzata per quasi un lustro. Incontri e sopralluoghi che hanno tracciato la roadmap per la ricostruzione dell'ex auditorium di Boccea e Pineta Sacchetti.

“Il progetto, in fase di acquisizione, prevede un nuovo involucro esterno ed un nuovo assetto dello spazio interno polifunzionale come richiesto dai cittadini nell'ambito del percorso partecipato” - ha fatto sapere la presidente del Roma Aurelio Giuseppina Castagnetta. L'idea della cittadinanza è che lo spazio polifunzionale possa comprendere al suo interno attività sportive, culturali come teatro, cinema, mostre e arene estive, didattiche, oltre che convegni ed eventi organizzati dalle istituzioni, dalle scuole e dalle associazioni.

Auditorium Albergotti: al via i lavori

A breve sarà avviata la prima fase del cantiere che riguarderà lo smontaggio delle parti danneggiate e la bonifica del sito. A questa fase seguirà l'appalto per i lavori di ricostruzione dell’edificio. Una rinascita completa attesa per il 2021.

“Con la ricostruzione dell’auditorium di via Albergotti andremo a realizzare un nuovo spazio pubblico che possa restituire una nuova identità - ha concluso Castagnetta - in un importante quadrante delle nostra città”.