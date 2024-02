Parking Cornelia, tariffe e strisce blu. Finelli (Azione): "Uno scandalo"

I lavori non sono ancora cominciati (partiranno a fine estate 2024) ma la riqualifica del parcheggio Cornelia fa già discutere sia i cittadini che la politica del territorio.

Il vecchio parcheggio

Il “vecchio” Parking Cornelia era costato 50 milioni di euro e prevedeva ben 650 posti auto. Numeri importanti con l’opera che però ha avuto vita breve. Realizzato nel 2001 il parcheggio chiuse i battenti nel 2006, causa diversi problemi a partire dal sistema di automazione che ha mostrato da subito gravi lacune, passando agli ingorghi in superfice. Da allora il parcheggio di piazza Giureconsulti era diventata l’ennesima opera fantasma della Capitale, abbandonata al degrado ridotto a discarica abusiva.

Il nuovo parcheggio

A 18 anni dalla chiusura arriva nuova vita per il Parking Cornelia. Infatti è stata aggiudicata la gara e sottoscritto il contratto con il promotore del project financing - Rti No Problem Parking con Si.Ge.A. Costruzioni - per la realizzazione, con fondi privati, del parcheggio Cornelia. La concessione avrà durata di 33 anni e 10 mesi: un anno e 10 mesi per la progettazione e l’esecuzione dei lavori che inizieranno entro la fine dell'estate, e 32 anni per la fase di gestione del servizio in concessione. La struttura sarà dotata di 250 stalli per i veicoli e avrà un costo di 5 milioni e 324 mila euro.

“Il meglio di niente”

“È uno scandalo. un parcheggio che doveva essere di scambio, cioè con tariffe calmierate, convenzioni per i pendolari, sarà solo l'ennesimo parcheggio privato” – afferma Claudia Finelli consigliera di Azione e vicepresidente del consiglio del municipio XIII– “Le tariffe non consentiranno ad un pendolare di lasciare l'auto tutto il giorno per andare in metro al lavoro. La verità è che è solo un meglio di niente”.

A criticare fortemente l’opera c’è Azione. Gli esponenti del tredicesimo municipio del partito sottolineano che l’opera, affidata privati non avrà la funzione naturale e originaria di parcheggio di scambio. Anzi a peggiorare la situazione sarà il fatto per convenzione alla regolamentazione della sosta, fanno sapere dal partito, che tutte le strade limitrofe al Parking Cornelia ovvero via di Boccea, via Tardini, via di Monte di Creta, via di Santa Bernadette saranno regolamentate dalle strisce blu, e quindi si passeranno dall'essere posti grautiti a pagamento.

Per quanto riguarda il parcehggio Il piano prevede di “vendere” 796 ore di parcheggio al giorno con una durata media di 191 minuti per ogni auto, al costo di una tariffa media di 6,6 euro. La tariffa massima giornaliera sarà di 15 euro, 150 euro è invece la tariffa mensile per abbonamento h24 tutti i giorni della settimana.