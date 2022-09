Per la piazza record di incidenti il comune penserà a una nuova segnaletica

Passi avanti per risolvere i problemi di viabilità a piazza Pio XI all'Aurelio. L'aumento degli incidenti registrato dalla polizia locale da maggio in poi, dopo alcune modifiche decise dal dipartimento mobilità non condivise con il municipio, ha fatto scatenare la polemica e coinvolto anche la commissione capitolina.

Il sopralluogo della commissione capitolina a piazza Pio XI

Il 14 settembre si è svolto quindi un sopralluogo sul posto, al quale ha preso parte il presidente della commissione mobilità in Campidoglio, Giovanni Zannola, che si è preso l'impegno di aprire un tavolo di confronto: "Innanzitutto chiederemo ai vigili di potenziare il presidio - fa sapere a RomaToday - provando anche con una maggiore attività sanzionatoria. Nello stesso tempo nel giro di massimo 10 giorni riuniremo le parti tecniche per fare il punto".

Nuova segnaletica per evitare incidenti

Un punto che dovrà per forza di cose portare all'installazione di una nuova segnaletica, se non a una modifica dello square centrale di piazza Pio XI per far sì che automobilisti e motociclisti non svoltino a sinistra verso via Anastasio II o per tornare su piazza di Villa Carpegna, cosa che prima tutti facevano per abitudine: "Capiremo qual è la proposta più veloce, utile ed efficace - prosegue il consigliere Pd - . Per esempio se farla a bandiera o aumentare lo square centrale, poi si vedrà. in ultimo è emersa la necessità di ridisegnare lo spazio urbano, perché lì arriverà la Termini Vaticano Aurelio. Non lo faremo dopodomani, ma apriremo tavolo partecipato per ragionarci".

"Resta imprescindibile ripensamento della piazza"

"Dopo mesi di immobilismo - commenta il consigliere di Aurelio in Comune in XIII, Lorenzo Ianiro - , grazie all'apertura del Campidoglio e al supporto della polizia locale, sembra che le criticità più evidenti su piazza Pio XI possano essere superate con interventi mirati a mettere in sicurezza l'incrocio e che si possa segnalare più adeguatamente la nuova viabilità. Resta imprescindibile, anche in vista della realizzazione della linea Termini-Vaticano-Aurelio, un ripensamento complessivo di piazza Pio XI, che veda parte attiva e propositiva la cittadinanza, e che miri a renderla una vera e propria piazza e non soltanto uno snodo del traffico".