La rete degli asili nido convenzionati per offrire maggiori servizi alle famiglie del territorio

Un tavolo di coordinamento organizzato dal municipio per offrire maggiori servizi educativi alle famiglie del territorio. L'iniziativa della giunta Giuseppetti, all'Aurelio (XIII) coinvolge gli asili nido convenzionati con il Comune.

Lo scopo è quello di offrire maggiori servizi alle famiglie del territorio: "Vogliamo, insieme all'assessora Ugolini, definire una visione comune del sistema di accoglienza dei nidi e validare congiuntamente progetti educativi e organizzativi per poter amplificare l'offerta" ha spiegato la minisindaca.

Al primo incontro hanno partecipato oltre il 90% dei nidi convenzionati. "L'intenzione - conclude Sabrina Giuseppetti - è quella di creare un percorso per affrontare, di volta in volta, tematiche utili a rafforzare il lavoro di rete con le risorse del territorio. Siamo inoltre certi di rendere in questo modo il servizio ancora più di qualità e garantire così ai piccoli i migliori contesti educativi e socializzanti".