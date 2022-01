Il Municipio XIII per il sostegno psicologico ai giovani: "Non lasciamo che generazioni si perdano"

Promuovere iniziative socio-sanitarie tese a preservare la salute mentale delle giovani generazioni facendo leva sulle opportunità economiche previste dalla legge 285/97 o, in alternativa, ponendo in essere dei progetti per l’utilizzo dei fondi che verranno stanziati dalla regione Lazio per la sanità mentale, coinvolgendo Asl, istituzioni scolastiche e consultori. E’ questo il punto su cui una mozione di Fratelli d’Italia ha impegnato il governo del municipio XIII.

Il Municipio XIII per il sostegno psicologico ai giovani

In un momento storico in cui si discute molto di bonus psicologo e psicologo di base, l’Aurelio si spende per l'accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico. Soprattutto per le generazioni più giovani.

“E’ indubbio che con la pandemia il disagio psicologico è notevolmente aumentato soprattutto per i ragazzi sotto i 18 anni. Va fatto tutto il possibile, quindi, per fare in modo di non lasciare sola questa generazione che rischia di alienarsi o di perdersi” - hanno commentato a margine dell’approvazione della mozione il capogruppo di Fratelli d'Italia in municipio XIII, Isabel Giorgi e il consigliere municipale di FdI, Marco Giovagnorio.

“Compito delle Istituzioni è di dare un segnale tangibile di vicinanza ed è proprio questo il motivo per il quale abbiamo deciso di presentare questa risoluzione approvata anche dalla maggioranza alla quale va il nostro ringraziamento".