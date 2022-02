Il municipio XIII istituisce il premio David Sassoli: è rivolto a scuole elementari e medie

Il Municipio XIII ha istituito il premio David Sassoli, un riconoscimento artistico letterario dedicato al presidente del Parlamento Europeo recentemente scomparso. Il premio proposto dal presidente della Commissione Consiliare Scuola, Cultura, Sport e Politiche Giovanili, Enrico Gandolfi (Pd), e dal presidente della Commissione Bilancio, Enrico Granata (Pd), scaturisce da un lavoro sinergico e accolta dalle opposizioni.

Il Municipio XIII istituisce il premio David Sassoli

Il premio è rivolto alle classi delle scuole elementari e medie, ciascuna classe partecipante dovrà presentare un prodotto, artistico o letterario, che elabori, secondo le conoscenze e le competenze di ciascuno dei partecipanti, il concetto di integrazione, in riferimento al modello europeista di unità nella diversità. Rinnovata di anno in anno, la commissione valutatrice decreterà le due classi vincitrici, una per le scuole elementari e una per le medie.

Cultura e libertà: i valori del premio Sassoli

“Il Presidente David Sassoli è stato una figura cardine e centrale nel creare un’Europa più unita e solidale. Inoltre Sassoli ha sempre creduto nell’importanza della cultura, come veicolo di valori, informazione e libertà. Riteniamo, dunque, che sia importante mantenere vivo nella memoria delle nuove generazioni il suo esempio, affinché possano comprendere il valore della cultura e riconoscersi in un’identità europeista” - ha commentato Gandolfi. "È essenziale ricordare e celebrare la memoria - ha aggiunto Granata - di chi si è speso con amore e impegno per tutelare la diversità, rispettarla ma allo stesso tempo essere coesi per l'obiettivo comune che è quello pensato dai padri fondatori dell'Unione Europea, garantire pace e equità sociale". Il Consiglio Municipale ha stabilito che la premiazione si svolgerà l’11 gennaio di ogni anno, giorno in cui il presidente Sassoli è venuto a mancare.