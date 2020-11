Dall’Aurelio a Boccea, riqualificazione per le palestre scolastiche: “Investito oltre un milione di euro”

Dalle scuole dell’Aurelio, a due passi da San Pietro, a quelle della periferia nei quadranti di Boccea e Torrevecchia: le palestre scolastiche del Municipio XIII si rimettono a nuovo. Riqualificate quelle delle scuole Manetti, Baldi, Bondi, Capozzi, Buonarroti, Ormea, Bramante, Ilaria Alpi, Rosmini, Forte Braschi, Clementina Perone, Papa Wojtyla, XXI Aprile e Anna Frank.

Municipio XIII, oltre un milione di euro per palestre scolastiche

Palestre scolastiche, ma non solo. “Negli ultimi anni abbiamo riqualificato due campi di calcio, inaugurato un campo di basket ed un playground in diverse zone del Municipio. Crediamo nei valori veicolati dallo sport, non parlo solo di benessere fisico ma soprattutto di coesione sociale e contrasto ad ogni forma di violenza” - ha detto la presidente del Municipio XIII, Guseppina Castagnetta. “Abbiamo investito più di un milione di euro per riqualificare le nostre palestre scolastiche e le aree sportive esterne che versavano da anni in stato di degrado ed abbandono per mancanza di fondi”.

L’assessora alla Scuola: “Restituita dignità ad ambienti trovati fatiscenti”

Le aree sportive esterne riqualificate sono quelle della scuola Alfieri, Manetti, 2 Ottobre, Clementina Perone. “Praticare lo sport in ambienti sicuri, piacevoli, confortevoli e all’aperto migliora la qualità dell’offerta formativa per gli utenti delle nostre scuole e davvero c’era un gran bisogno di restituire dignità ad ambienti trovati in condizioni ormai fatiscenti” - ha sottolineato l’assessora alle Politiche Educative e Scolastiche, Paola Biggio.

Le attività “a prezzi calmierati” delle associazioni sportive

Palestre scolastiche salubri, sicure e nuove a disposizione dell’intera cittadinanza visto che nelle fasce pomeridiane e serali vengono utilizzate, su affidamento, alle associazioni per realizzare attività sportive in orario extrascolastico a prezzi calmierati attraverso il Bando municipale.

Le prossime palestre da riqualificare

Le palestre di prossima riqualificazione saranno quelle della Scuola Livio Tempesta, inserita nell’appalto di adeguamento alla normativa antincendio di tutto il plesso scolastico, così come per la Scuola Baiocco 259 ed infine la Scuola San Francesco con un intervento a cura del Dipartimento Sport.