Gioca due euro e vince una casa e 200mila euro

Nell’estrazione di lunedì 2 ottobre al gioco VinciCasa di Win for Life di Sisal, la Dea Bendata ha baciato un giocatore della Capitale che ha vinto una nuova casa.

Infatti presso il punto vendita Sisal Tabacchi di via Gaetano Mazzoni 37A è stato centrato un “5” grazie alla combinazione vincente 7, 14, 23, 27, 37. La vincita permette, come regolamento, al fortunato giocatore di ottenere 200.000 euro in denaro e 300.000 dedicata all’acquisto (entro 2 anni) di una o più case in tutta Italia. Non si tratta della prima vincita della Capitale, ma sono 197 le case assegnate dalla nascita del gioco in tutta la Penisola.

Premi in denaro vanno anche a chi indovina 4, 3 o 2 numeri estratti all’estrazione quotidiana alle ore 20:00. Costo della giocata 2 euro.