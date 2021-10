Montespaccato prigioniero delle voragini: chiude anche via Garessio, centinaia di famiglie bloccate

Cede la strada, si paralizza la viabilità locale, il quartiere e anche la vita di centinaia di famiglie. Succede a via Garessio, arteria di via di Acquafredda, dove nel pomeriggio i vigili urbani hanno imposto la chiusura totale della strada causa voragine, bloccando il traffico veicolare e pedonale, persino per i mezzi di emergenza.

La segnalazione agli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale intorno alle 16:00 di mercoledì 20 ottobre. Accertato un "cedimento stradale" i 'caschi bianchi' hanno quindi richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Dopo aver eseguito delle prime verifiche i pompieri hanno disposto il transennamento di via Garessio, con l'interdizione al traffico veicolare e pedonale con accesso interdetto da via Olmo Gentile e consentito solo da via Acquafredda.

Richiesto l'intervento dei tecnici Acea gli stessi hanno riscontrato un guasto alla rete fognaria. Essendo una strada privata, a dover provvedere alla riparazione del guasto dovranno essere i frontisti (ovvero i residenti che affacciano con la loro abitazione sula strada), con gli stessi che hanno quindi contattato una ditta privata. “Come cittadini privati possiamo intervenire personalmente sul proprio tratto di strada a ridosso delle nostre abitazioni, ma non possiamo aggiustare la fognatura che ha causato la frana perché tocca al proprietario della fogna, stando a quanto dice l’Acea”, racconta una residente di via Scarmagno.

Rinchiuse così anche 450 famiglie dentro le proprie abitazioni. Insieme a via Olmo Gentile, già chiusa al traffico per una grossa voragine, via Garessio è l’unica alternativa che permette ai residenti di spostarsi dentro al quartiere. Ora che anche via Garessio è transennata, agli abitanti restano due opzioni: rimanere ghettizzati nelle proprie abitazioni o scendere in strada.

Il manto stradale di via Garessio ha ceduto circa 15 giorni fa, causa pendenza eccessiva e fognature abusive sottostanti, poi sanate. Da una iniziale piccola buca, il dissesto occupa ormai metà carreggiata, in un tratto stradale fortemente trafficato, con una curva a gomito e attraversato da diversi furgoncini e veicoli di lavoro, col rischio già sfiorato di incidenti.

Rischio che ha portato i residenti a contattare più volte la polizia municipale negli ultimi giorni, senza venirne fuori: il territorio è di pubblico transito, ma appartiene a un privato. La competenza sugli interventi non spetta al Municipio, né tantomeno a un consorzio o condomini statali, perché non ci sono.

Le fognature sottostanti sono state regolarizzate, le strade però non sono state acquisite dal Comune, rimanendo così ai privati.

Due strade di accesso, entrambe inaccessibili

Il quartiere di Montespaccato è delimitato da due vie, via Olmo Gentile e via Garessio: entrambe interessate da voragini e chiuse al traffico. Oltre a coinvolgere 450 famiglie, rappresentano poi l’unico collegamento per via Cornelia da via Acqua fredda, in alternativa a via della Maglianella o via di Boccea. La chiusura di via Garessio e via Olmo Gentile, perciò, contribuisce a paralizzare il traffico di gran parte del Municipio XIII e rischia di appesantire fortemente la viabilità dei prossimi giorni.