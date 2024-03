Un ulivo simbolo della legalità piantato a Parco Paparelli

In occasione della XXIXesima Giornata Nazionale della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo) nel municipio XIII è stato piantato un ulivo a Montespaccato all’interno del Parco Paparelli (via Cornelia 73). L’albero, donato dall’Associazione Operativi per l’Ambiente, rappresenta il simbolo di impegno per il rispetto della legalità e della giustizia.

Promotore dell’iniziativa Enrico Granata, consigliere PD del tredicesimo municipio. “Ho promosso di piantare un albero ogni anno in questa giornata speciale affinché negli anni nei nostri spazi verdi siano sempre più presenti alberi dedicati a questa memoria. È un atto simbolico ma che racchiude in sé tante cose, dalla sensibilizzazione delle nostre coscienze e delle nostre nuove generazioni, al rispetto e al ricordo delle vittime e dei lori familiari”.

Un impegno condiviso da tutte le forze politiche del municipio come ricorda Granata sottolineando: “La mozione è stata sottoscritta da tanti consiglieri del municipio e di tutte le parti politiche, questo mi ha reso orgoglioso perché la lotta alla criminalità organizzata non ha colore politico, e questo è un segnale importante perché abbiamo dimostrato che su alcuni temi importanti non esiste divisione”. “L'impegno politico è quello di intercettare il grido dei bisogni delle persone che spesso sono costrette ad accedere ad un finto stato sociale che le criminalità offrono. Un pensiero speciale va a Antonio Decaro, sindaco di Bari che da sempre ha avuto il coraggio di affrontare tante situazioni difficili a testa alta” – conclude il consigliere.

Alla messa dimora dell’ulivo hanno partecipato Sabrina Giuseppetti presidente del tredicesimo muncipio, Cinzia Giardini assessore all’ambiente del municipio XIII e il Montespaccato Calcio.