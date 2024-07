Bastogi, i topi invadono un palazzo: "Aiutateci"

“Ho paura di stare a casa. Siamo invasi dai topi”. Questo l’allarme che arriva dai residenti di Bastogi riguarda una situazione di abbandono, sporcizia, pericolo e incuria che le istituzioni sembrano ignorare.

Ci troviamo in via Antonio Lucci dove da una settimana il condominio della palazzina C è stata invasa da topi. “Ho trovato pacchi di pasta mozzicati, escrementi di topo ovunque. Ho messo le trappole, ma catturato uno ne spuntano altri. Ho messo a soqquadro la cucina, buttato forchette e altro. Ho paura” – racconta a RomaToday un residente che teme per la sua salute e per quella di sua figlia. La stessa situazione si riscontra in altri appartamenti del palazzo. I condomini ai nostri microfoni suppongono che l’infestazione dei topi sia dovuta alle condizioni di totale degrado di un appartamento della palazzina in cui vive una coppia in difficoltà economica e sociale.

“Il municipio ci dice che non è materia loro e non possono farci niente. Il comune ci rimbalza agli uffici del dipartimento dell’igiene che non rispondono. Non ci risponde nessuno e noi stiamo in queste condizioni” – conclude la donna.

Marco Giovagnorio, consigliere FdI del tredicesimo municipio che si è interessato alla vicenda ha dichiarato: “Non c’è pace per i cittadini di Bastogi che, ancora una volta, nel silenzio delle istituzioni, devono subire un episodio di degrado. Le recenti passerelle dei rappresentanti della Giunta Gualtieri hanno prodotto solo false aspettative nei confronti di un territorio ormai abbandonato da anni”.