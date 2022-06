Lo scontro politico sul mercato di Roma ovest che attende di essere spostato da 15 anni

A via Temistocle Calisti, nel cuore di Monte Spaccato, c'è un mercato che da anni ogni sabato tiene in ostaggio i residenti. Come molti a Roma, da decenni i circa venticinque banchi insistono in una sede impropria e il dibattito sulla sua collocazione ha origini antiche, almeno dal 2007, ma si è recentemente riaperto nel parlamentino di via Aurelia 470, municipio XIII. La possibilità che il servizio migri fuori dal quadrante, finendo a Valcannuta, non piace però a tutti.

La commissione commercio, infatti, ha approvato una risoluzione nella quale si impegna l'assessora competente, Cinzia Giardini, a valutare collocazioni alternative con il supporto degli uffici tecnici, scegliendo tra le tre aree proposte dalla maggioranza in seguito ad un confronto già iniziato con gli operatori del mercato.

Le aree individuate sono: via di Valcannuta angolo via Luca Passi, dietro al chiosco del bar; il parcheggio antistante il plesso scolastico XXI Aprile in via Luca Passi 23 e ancora, spostato più a nord, l'incrocio sempre tra via di Valcannuta e via Passi. Lo scopo è quello di liberare i residenti di via Calisti dal caos del sabato, quando fino alle 14 la strada è pressoché chiusa e parcheggiare diventa impossibile.

Dalla lista Aurelio in Comune, però, la decisione è stata accolta con enormi riserve: "Il problema del mercato in sede impropria va ovviamente risolto - premette la consigliera Maristella Urru - ma quello che contestiamo è che non si sia lavorato affatto su soluzioni alternative interne al quadrante di Monte Spaccato. Parliamo di una zona estremamente periferica dove, a parte una biblioteca, non c'è nient'altro. Spostare il mercato a Valcannuta, zona già servita dal mercato di via Urbano II che verrà poi spostato a Forte Boccea avvicinandosi ulteriormente, non ha senso".

Secondo la lista civica le alternative ci sarebbero: "L'area tra via Galassi e via Neroni - spiega Urru - ma anche quella di confine tra Monte Spaccato a Collina delle Muse. Altre zone idonee potrebbero essere via Pietro Maria Giavina e quella tra il poliampulatorio e il supermercato Conad, dove per esempio si potrebbe pensare, a medio-lungo termine, ad un mercato plateatico". Il punto è anche questo: Monte Spaccato rischia di restare praticamente l'unico quadrante del XIII privo di un vero e proprio mercato. "E soprattutto gli anziani del quartiere - conclude Urru - sarebbero costretti a prendere l'autobus per andare a fare la spesa".

Secondo Maurizio Bonadies, consigliere della civica Gualtieri e presidente della commissione commercio, la risoluzione approvata è solo un primo passo di un percorso tutto da fare: "Sono stati interpellati i referenti del mercato e svolto un sopralluogo - spiega a RomaToday - e la risoluzione è un modo per dare all'assessora competente gli strumenti per convocare innanzitutto i mercatari, tutti quanti, perché ad oggi la certezza che la volontà di trasferirsi sia unanime non ce l'abbiamo. Sta di fatto che sono anni, moltissimi, che chiedono di andare altrove, perché necessitano di una maggiore valorizzazione economica. Restare a Monte Spaccato, per quel che so io, è una difficoltà per loro. Ma dobbiamo svolgere un censimento e capire quali sono le reali necessità". Sull'eventualità di uno spostamento e le ricadute sui residenti, Bonadies replica: "Parliamo di un servizio che c'è una sola volta a settimana - risponde - e non 7 su 7. Gli altri sei giorni dove vanno a fare la spesa? E poi dobbiamo tenere conto delle istanze dei residenti di via Calisti, prigionieri del mercato".