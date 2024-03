Riapertura ex Campari: Giuseppetti: "Lo spazio pubblico sarà destinato ad attività socioculturali"

Montespaccato si riappropria dell’ex Campari. L’annuncio ufficiale arriva direttamente da Sabrina Giuseppetti presidente del municipio XIII al termine di una giornata che ha visto il consiglio municipale, non senza polemiche, approvare la mozione che prevede la gestione pubblica immobile per attività culturali.

Un centro polifunzionale e culturale

Come vi avevamo anticipato, l’ex Campari diventerà un centro polifunzionale e culturale a gestione pubblica. “Dopo due anni, a fronte di 20 di attesa, sono in dirittura di arrivo i lavori e quindi la restituzione dell'ex fabbrica Campari al territorio”, annuncia la minisindaca. Concretamente parlando l’amministrazione sta lavorando per siglare un accordo con Biblioteche di Roma. Questo porterà l’ente ad utilizzare una delle Sale interne per garantire la prosecuzione del servizio bibliotecario, durante i lavori di riqualificazione che interesseranno la Biblioteca Cornelia nell'ambito del percorso di ristrutturazione prevista dal PNRR. “Stiamo lavorando ad una gestione condivisa tra il Municipio XIII e Istituzioni Biblioteche, finalizzata alla più ampia partecipazione delle Associazioni che faranno richiesta per l'utilizzo della Sala polifunzionale”, dichiara Giusepetti che aggiunge. "Ritengo un dovere di questa amministrazione non privare un quartiere periferico di un servizio culturale importante e riconosciuto come la Biblioteca, punto di riferimento di tanti giovani, studenti e non solo.”.

Soddisfazione da parte di Martina Bordi, consigliera PD nel tredicesimo e presidente della Commissione Cultura del Municipio XIII, nonché prima firmataria della mozione approvata: "L'obiettivo è rendere l'Ex Campari un Polo Culturale nel quale favorire la realizzazione di eventi e iniziative, quali strumenti di aggregazione e socialità per tutta la cittadinanza". Un’altra bella notizia per i cittadini di Montespaccato arriva dalla presidente Giuseppetti: “Abbiamo inserito il quartiere Montespaccato nel progetto 'La Città dei 15 minuti' con la riqualificazione dell'area antistante l'Ex Campari e la creazione di una piazza arredata con sedute a gradoni e alberature, a corredo del processo di rigenerazione urbana di quell'area".

Le polemiche e la replica

La mozione, approvata nonostante voti contrari e astenuti fra opposizione e la stessa maggioranza. Infatti alcuni esponenti politici di diversi schieramenti durante la discussione hanno contestato alla giunta non il risultato (la riapertura dell’ex Campari è un risultato gradito a tutta la comunità, ndr) ma il metodo. Le contestazioni fatte riguardano la bocciatura di una precedente mozione di iniziativa popolare (entriamo nel campo dei patti di collaborazione) e il poco senso democratico mostrato, secondo alcuni esponenti politici, dell’amministrazione.

“Nel Consiglio di oggi la maggioranza di sinistra ha dimostrato, ancora una volta, una marcata inadeguatezza nella gestione del patrimonio pubblico. La Giunta del Municipio ha palesato la volontà di voler decidere in autonomia su come disporre di un bene pubblico per favorire, eventualmente, i soliti amici noti. Avvierò un percorso in Commissione Trasparenza affinché i cittadini possano essere protagonisti della futura gestione della Ex Campari” – dichiara Marco Giovagnorio di Fratelli d’Italia.

“PD e Sinistra Italiana bocciano la delibera di iniziativa popolare, promossa da reti giovanili del territorio, per la gestione pubblica e partecipata dell'ex Campari” – sono le parole di Maristella Urru e Lorenzo Ianiro esponenti di Aurelio in Comune – “Il voto della maggioranza non rappresenta soltanto uno svilimento di un percorso partecipato, sostenuto da oltre 600 persone, ma una bocciatura dello strumento dei patti di collaborazione già adottato dall'amministrazione capitolina. Barattato, in questo caso, con una delega in bianco alla giunta municipale”.

Attacchi a cui il municipio ha replicato specificando che questa gestione pubblica, assicurando tutela e decoro del bene e sicurezza dei cittadini, permetterà un accesso trasversale, ampio e democratico delle Associazioni, che vedranno riconosciute le loro istanze in modo paritario ed egualitario.