Il trasferimento del mercato rionale di Montespaccato fa discutere. M5S: "Soluzione poco funzionale"

Il mini-spostamento del mercato rionale di Montespaccato, passato da via Termistocle Calisti a via Cornelia 19 (presso i parcheggi adiacenti della scuola media Anna Frank) ha fatto storcere il naso agli esponenti del Movimento 5 Stelle di Roma del tredicesimo municipio.

La storia del mercato è travagliata. La commissione commercio, aveva individuato la possibile futura sede del mercato in zona Val Cannuta. I residenti e diverse forze politiche si opposero nell’allontanare il mercato da Montespaccato e allora è stata trovata la soluzione dello spostamento da via Calisti a via Cornelia 19.

Giuseppina Castagnetta e Alessio Marsili consiglieri pentastellati del territorio sono stati gli unici ad opporsi alla ricollocazione del mercato. Per i due esponenti del M5S il passaggio in via Cornelia dei 25 banchi del mercato è una soluzione carente e poco funzionale alle esigenze del quartiere poiché, a loro avviso, mancano i requisiti di sicurezza nel lungo periodo visto che non sono previsti fondi per futuri mercati in zona.

“Auspichiamo che alcune criticità, non definite nel corpo della delibera, che abbiamo rilevato e sottoposto all'aula durante la fase di discussione del consiglio odierno, vengano superate apportando evidenze oggettive da parte della Direzione Tecnica municipale e che esse non si manifestino creando disagi nel quartiere durante le ore di mercato” – hanno dichiarato Castagnetta e Marsili – “Riteniamo che le necessità dei cittadini non siano state analizzate adeguatamente rendendo il progetto poco funzionale alle esigenze del quartiere ed esponendo il municipio XIII a rischi prevedibili. Non ci rimane altro che monitorare l'evolversi del progetto tenendo le dita incrociate”.