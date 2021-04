Montespaccato, rinasce il nido chiuso da un anno e mezzo: sarà polo 0-6

Nuova vita per il vecchio asilo nido di Montespaccato. Il Gianburrasca di via Tommaso Prelà, chiuso nel gennaio del 2020, sta per essere trasformato in un Polo 0-6 grazie ai fondi stanziati dal Municipio XIII. “I lavori - ha scritto in una nota l’assessora alla Scuola dell’Aurelio, Paola Biggio - sono iniziati a febbraio e procedono come da cronoprogramma”.

Montespaccato, il nido Gianburrasca sarà polo 0-6

La scuola sarà pronta già per settembre prossimo. “Ospiterà oltre alle sezioni del nido anche l' infanzia, sviluppando un polo 0-6 che porterà continuità al percorso educativo e scolastico per i piccoli utenti che rimarranno nella stessa struttura e con lo stesso personale di riferimento nel periodo 0-6 anni”. Lo sguardo del Municipio di via Aurelia è lungimirante: “Per l' anno educativo 2022 stiamo programmando una progettualità del tutto nuova sul territorio di Roma Capitale che vedrà nello stesso polo 0-6 la realizzazione di classi miste 1-6 anni. Un progetto sperimentale elaborato dal gruppo educativo, dalla Poses e dalla funzionaria educativa che si ispira ai modelli positivi dell'Emilia Romagna. I risultati attesi sulla costituzione dei gruppi misti riguardano la possibilità di far sperimentare ai bambini il prendersi cura dell' altro e l'essere presi in carico dall'altro, sviluppando il gruppo come riferimento educante e favorendo la risoluzione dei conflitti, lo sviluppo di completamente pro-sociali, i legami di amicizia”.

Servirà personale con apposita formazione. L’assessorato di Roma Capitale, guidato da Veronica Mammì, ci sta già lavorando insieme al Dipartimento delle Politiche Educative e Scolastiche.