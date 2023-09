Il Montespaccato calcio diventa un modello nazionale. La storia finisce in Parlamento

Una storia di riscatto, un evento che mai si era verificato prima. Quella del Montespaccato Calcio è il racconto di una società dilettantistica nata per dare un'alternativa ai giovani del quartiere, poi finita nelle mani della criminalità. Dopo il sequestro al clan Gambacurta nel 2018, è iniziata la sua rinascita, terminata nel giorno del Natale di Roma del 2023. Quattro anni di un cammino verso la legalità avvenuto grazie l'Asilo Savoia - un istituto pubblico di assistenza e beneficenza - che non solo ha portato molti successi sportivi, come la serie D, ma anche la trasformazione in un modello di inclusione e virtù. Il 21 aprile 2023 il Montespaccato Calcio è diventata infatti una società ad azionariato popolare, dove chiunque può diventare socio investendo anche solo un euro.

L'obiettivo è quello di riportarla alle origini, a quando, nel 1968, nacque dall'unione e l'impegno di 100 famiglie del quartiere. Così è diventata un modello per l'Italia intera e, nei giorni scorsi, è stata attenzionata in Parlamento. Una delegazione di "Asilo Savoia" e "Gruppo Sportivo Montespaccato" è stata ascoltata dalla commissione cultura della Camera dei Deputati nell’ambito dell'esame della proposta di legge Molinari, sulla partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.

Presenti in audizione il presidente dell’azienda pubblica di servizi alla persona “Asilo Savoia” Massimiliano Monnanni e l’amministratore della società sportiva dilettantistica “Gruppo Sportivo Montespaccato” Antonello Tanteri, protagonisti del cambiamento.

L'Audizione alla Camera

In pratica la Camera ha chiesto che venisse illustrato il modo in cui la partecipazione popolare è entrata nella società sportiva togliendola dal predominio criminale proprio attraverso lo strumento dell’azionariato popolare. Scelta che gli ha fatto anche ottenere il Premio “Be inclusive Ue Sport Awards” nella sezione “inspiring change”, per aver appunto ispirato il cambiamento di un intero quartiere attraverso la rinascita della propria squadra di calcio.

Tra i soci anche le amministrazioni locali

I rappresentanti di “Asilo Savoia” e “G.S. Montespaccato” si sono soffermati sulla proposta di legge, evidenziando alcuni temi e illustrando alcune possibili integrazioni. Secondo quanto esposto alla Commissione “il tessuto societario ed associazionistico del calcio dilettantistico – soprattutto nella sua fascia vicina al professionismo, quindi a partire dalla categoria della Serie D e dei campionati regionali di Eccellenza – è da tempo sottoposto a molteplici fenomeni di irregolarità nell’approvvigionamento delle risorse finanziarie che sconfinano in vere e proprie attività di riciclaggio e di infiltrazione criminale e ne minano non solo i valori e l’etica che dovrebbe caratterizzarle, ma ne provocano lo snaturamento, anche in termini di luogo identitario di rappresentanza delle comunità locali." A questo proposito l'adozione della legge è stata definita dagli stessi "uno strumento efficace in termini di riconoscimento e sostegno delle società sportive", una richiesta quanto mai attuale dopo che proprio ieri la parola sport è entrata nella Costituzione all'articolo 33, diventando un diritto fondamentale dell'individuo. Tra le proposte per le integrazioni "l'amministrazione trasparente per contrastare il fenomeno dell'ingaggio di atleti con contratti che riportano cifre inferiori a quelle corrisposte", ma anche "il riconoscimento agli enti di partecipazione popolare sportiva dell'accesso ai benefici del 5 per mille".La proposta di legge dovrebbe infine prevedere espressamente che all’interno degli enti di partecipazione popolare sportiva (EPPS) possano essere annoverati quali soci sovventori anche le amministrazioni locali di riferimento e tutti gli altri stakeholder pubblici e no profit operanti nel territorio di riferimento della società sportiva. “È importante - ha aggiunto Monnanni - che il processo di rafforzamento e radicamento sociale e sportivo che si propone di realizzare la nuova norma veda come protagonisti non solo i tifosi, individuali o in gruppo, ma tutti i cittadini orgogliosi di vedere il blasone della propria città o quartiere in lizza per un primato sportivo e le realtà sociali, culturali e aggregative che tale territorio popolano e rendono più inclusivo e partecipato”.< >“Riconnettere le società sportive, a maggior ragione quelle dilettantistiche, alle radici della partecipazione popolare e della vita delle rispettive comunità - ha evidenziato Tanteri - costituisce infatti il vero antidoto a tutte quelle forme di inquinamento che - dalla gestione opaca delle sponsorizzazioni sconfina fino a forme gravi di infiltrazione criminale – rappresentano oggi un concreto e crescente rischio per lo sport dilettantistico.