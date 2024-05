A Montespaccato l'Inaugurazione del Polo Culturale nell'ex Campari

Una sala per mostre, eventi e iniziative culturali, un'aula studio e uno spazio coworking di 450 mq con 22 postazioni. Questo à il Polo Culturale inaugurato a Montespaccato nel'edificio dell'ex Campari.

Lo spazio per 50 anni, fino a metà degli anni '80, ha ospitato le attività della fabbrica della nota azienda e dando lavoro a centinaia di residenti del quartiere. Nel 1994 lo stabilimento fu acquistato dal Comune di Roma ma i lavori per la riqualificazione non furono mai portati a compimento causa anche atti vandalici che ne hanno rallentato le tempistiche.

A luglio 2022 l'amministrazione Giuseppetti ha fatto partire lavori completati a fine marzo 2024 come aveva annunciato la presidente del tredicesimo municipio ai nostri microfoni. L'edificio ora completato si appresta a diventare il primo spazio culturale pubblico aperto dall'amministrazione per i cittadini del territorio.

Nell'inaugurazione odierna è stato inoltre sottoscritto il Protocollo di Intesa con l'Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma. Infatti come auspicato dalla minisindaca, questi nuovi spazi serviranno a breve anche da biblioteca di quartiere in attesa della conclusione dei lavori di riqualificazione della non lontana struttura di Cornelia, che vengono finanziati con il Pnrr.

Il luogo sarà gestito dal municipio insieme a Biblioteche di Roma e avrà all’interno un’aula studio e spazi co-working fruibile a partire da lunedì 13 maggio. La sala polifunzionale sarà invece a disposizione delle associazioni che ne faranno richiesta per realizzare attività sociali e culturali, mostre, spettacoli teatrali e musica.

Queste le parole della presidente del municipio XIII, Sabrina Giuseppetti: "Un evento che si attendeva da anni e che oggi finalmente ha visto la luce per il bene del quartiere di Montespaccato e per i cittadini e le associazioni che vorranno collaborare a far vivere questo spazio comune. Grazie per il lavoro di questi due anni agli assessori della mia Giunta e ai consiglieri di maggioranza che hanno creduto in questo obiettivo".