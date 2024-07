Chiusi e senza personale: i problemi dei consultori nel municipio XIII

“Asl, ma soprattutto Regione Lazio, non stanno garantendo l'accesso ai servizi dei consultorio nel municipio XIII”. Non usano mezzi termini le attiviste dell’assemblea delle donne e delle libere soggettività del consultorio di via Silveri sul tema spinoso e delicato. Un caso di respiro nazionale, che nel territorio dell’Aurelio ha due grandi problemi la mancanza di personale e la chiusura, temporanea, di un presidio.

I problemi dei consultori nel XIII

Nel tredicesimo municipio i problemi riguardano il consultorio di Montespaccato in via Tornabuoni e quello di via Silveri. Il primo resterà chiuso per tutto luglio e non si ha nessuna data certa di riapertura, per quanto riguarda il secondo il problema è dovuto alla carenza di personale. Infatti nel presidio la copertura delle ore di ginecologia non è totale e al momento non c'è stata alcuna risposta all'apertura della candidatura per sostituire il personale medico ginecologico venendo meno l’erogazione del servizio.

Michela Cicculi, Presidente della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità ha così dichiarato: “Preoccupanti le notizie sui consultori ASL Roma 1 dove non sarebbe garantito a sufficienza il servizio ginecologico a partire dalle prossime settimane. La carenza di personale e le scelte sulle assunzioni non possono ricadere sulla cittadinanza. Ci occuperemo, con la commissione Pari Opportunità di Roma Capitale, di monitorare affinché il servizio venga pienamente garantito a tutta l'utenza. Siamo al fianco delle assemblee dei consultori che svolgono un importante ruolo di informazione e animazione territoriale”.

"ASL e Regione Lazio non garantiscono il servizio"

Il quadro dunque non è roseo per il territorio del municipio XIII fra consultori a mezzo servizio. “Riteniamo che le scelte della Asl, ma soprattutto della Regione Lazio, non stiano garantendo l'accesso ai servizi dei consultori nel municipio XIII. Le risposte che ci sono state date in commissione non solo non ci soddisfano, ma riteniamo che non produrranno soluzioni né a breve né a lungo termine” - dichiarano a RomaToday le attiviste che aggiungono – “Abbiamo timore che la tendenza oramai nazionale al disinvestimento verso i consultori si stia abbattendo anche nel nostro territorio”.

La commissione a cui si riferiscono le rappresentanti dell’assemblea delle donne e delle libere soggettività del consultorio di via Silveri è quella del 26 giugno voluta da Arianna Quarta ass. alle pari opportunità del municipio XIII e dalla presidente della Comm. di riferimento Angela Lidia Fanara.

“Come dichiarato già dalla Presidente Cicculli Siamo anche noi al fianco delle assemblee dei consultori e delle associazioni e con la Consigliera Fanara continueremo a monitorare le situazioni dei consultori e della presenza di equipe complete per garantire tutti i servizi” – commenta l’ass. Arianna Quarta.