Venti cinghiali marciano su Montespaccato

Nella giornata in cui i cancelli di Villa Pamphilj sono tornati chiusi per consentire la cattura di otto ungulati, un altro branco è stato avvistato nel quadrante ovest della Capitale.

Un branco da record

Una ventina di animali, sono stati avvistati mentre attraversavano le vie di Montespaccato. Incuranti della presenza dei residenti, sono stati ripresi passare in strada e sul marciapiede antistante le abitazioni. Una tale quantità di cinghiali che a giudicare dalla stazza non erano cuccioli, non era probabilmente ancora stata avvistata tra le strade della capitale.

Passati vicino le scuole

"Un enorme branco di cinghiali adulti, ha attraversato il quartiere di Montespaccato, a Boccea, passando davanti a un ufficio postale e non lontano dall'ingresso di alcune scuole, in pieno orario di entrata dei bambini” ha commentato il consigliere regionale della Lega Daniele Giannini che, in base alle testimonianze raccolte, ha dichiarato che il loro passaggio è avvenuto intorno alle ore 8 in via di Vallelunga ed in via Gaetano Mazzoni.

Ripetuti avvistamenti

“Ormai la città è invasa e questi pericolosi avvistamenti non sono più all'ordine del giorno, ma si manifestano anche più volte nella stessa giornata” ha dichiarato Giannini. Ed in effetti, mentre gli ungulati di Montespaccato attraversavano il quartiere, nel vicino municipio XII, in piazza di San Pancrazio, le forze dell’ordine erano impegnate a tenere lontane gli animalisti ed i curiosi dalla zona teatro della cattura degli otto ungulati. A metà giornata, quindi, le segnalazioni sono già due.